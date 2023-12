Troje volby za jeden rok. Češi rozhodnou o Senátu, Evropském parlamentu i krajských zastupitelstvech

V Česku už je tradicí, že se každý rok chodí k nějakým volbám, naposledy se to bez nich obešlo v roce 2015. Letos Česko čekají hned troje volby. Na podzim vyprší mandát třetině senátorů a bude potřeba vybrat i nové krajské zastupitele. Strany, hnutí a koalice ale skládají kandidátní listiny už pro začátek června. To se totiž bude volit do Evropského parlamentu. Praha 18:19 25. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Představení kandidátů Spolu před volbami do Evropského parlamentu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Eurovolby budou ty první, které příští rok Česko čekají - konkrétně 7. a 8. června. Konají se každých pět let. Česko obsadí v Evropském parlamentu 21 mandátů ze 720. V eurovolbách obecně bývá v Česku podle politologa Aleše Michala z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy spíš nižší volební účast. Evropská politika podle něj připadá mnoha obyvatelům Česka vzdálená.

Ženy vpřed a motivační dopisy. České strany se pustily do boje o Evropský parlament Číst článek

„Ne každý Čech by dal dohromady, jaký je rozdíl mezi Evropskou komisí a Evropskou radou a mezi jejich pravomocemi. Právě proto, že pro spoustu Čechů jde o nesrozumitelné pole, ty volby nepokládají za tolik důležité. Navíc nemají tak silný dopad na domácí politiku,“ vysvětlil Aleš Michal pro Radiožurnál.

Hledání shody

Jestli půjdou do eurovoleb samostatně nebo v koalici už české sněmovní strany rozhodly. Nejdéle to trvalo největšímu uskupení, koalici Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Koncem října jejich lídři oznámili, že budou kandidovat společně. Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka tehdy řekl, že se strany koalice dokázaly dohodnout, přestože mají odlišné názory.

„V posledních měsících a letech bohužel častěji vítězí to, kde se lidé a politici nedokážou shodnout. Koalice Spolu ukazuje, že my v České republice dokážeme hledat to, v čem se shodneme,“ prohlásil Jurečka.

Lídrem kandidátní listiny je europoslanec Alexandr Vondra z ODS. Samostatně budou kandidovat Piráti i hnutí STAN. V čele kandidátky nejsilnějšího opozičního hnutí ANO by měla být místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová. Opoziční SPD půjde do voleb s neparlamentní Trikolórou.

„Do Evropy jdeme Spolu.“ Je to oficiální. ODS, KDU-ČSL a TOP09 na jedné kandidátce pro červnové eurovolby Oznamují na společné tiskové konferenci i s programovým desaterem. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 @CRoPlus pic.twitter.com/xtcWFL126J — Anna Urbanová (@Urbejnou) October 27, 2023

Senát a kraj

Volby krajské a senátní by měly být v září, konkrétní datum ale ještě nemají. V roce 2020 se krajské konaly ve stejném termínu jako první kolo senátních. Nejvyšší účast voličů očekává politolog Aleš Michal u těch krajských. Jejich výsledky podle něj navíc můžou naznačit, jak dopadnou volby do Sněmovny, které Česko čekají v roce 2025.

„Krajské volby budou v příštím roce testovat odolnost a spolupráci jednotlivých stran,“ dodává Michal.

Termíny jednotlivých voleb vyhlašuje prezident. Musí to udělat aspoň 90 dní předem.