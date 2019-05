VIDEO: Bylo by nešťastné, kdyby lidé volili pouze podle domácích priorit, řekl Zahradil k eurovolbám

Ve volbách do Evropského parlamentu vyhrálo ANO 2011. V součtu ale získaly více křesel opoziční strany. „Pokud by se stejná situace opakovala v parlamentních volbách, mohl by být odsunut do opozice,“ říká europoslanec a lídr kandidátky ODS Jan Zahradil, který byl v pondělí hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:15 27. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Přestože k volbám do evropského parlamentu chodí jiný typ voličů, než k domácím volbám, předseda ODS Petr Fiala prohlásil, že občané dali najevo nesouhlas s vládou Andreje Babiše. „Část voličů v evropských volbách vyjadřuje názor na domácí politiku. Ale roli hrají také evropské programy. Bylo by nešťastné, kdyby lidé volili pouze podle domácích priorit,“ řekl Jan Zahradil.

Výsledek evropských voleb se podle něj na domácí scéně bezprostředně neodrazí. Nicméně součet podpory opozičních stran je vyšší než podpora Andreje Babiše. „Pokud by se stejná situace opakovala v parlamentních volbách, mohl by být odsunut do opozice.“

V evropském parlamentu posílily liberální strany jako zelení nebo řada politických subjektů, které prosazují větší integraci. Velké procento hlasů ale získaly i strany, které se vůči EU vymezují. „Zelené nebo centristické strany přichází z několika málo starých členských zemí,“ říká Zahradil.

Podle něj se v současné Evropě rozevírají nůžky mezi tzv. starou, neboli západní Evropu, a tou novou, tedy středně-východní. „Jediným východiskem je vícerychlostní Evropa. Mít možnost vybrat si z integrační nabídky, co komu vyhovuje. Nebudeme nikomu bránit se rychleji integrovat, ale ať nás nikdo nenutí, abychom totéž následovali.“

O jaké portfolio budeme v evropském parlamentu usilovat? „Naše vyjednávací schopnosti jsou omezené. Máme vládu zatíženou problémy svého předsedy, a proto nejsme v silné vyjednávací pozici. Ale silným portfoliem je energetika nebo oblast vnitřního trhu,“ říká Zahradil.