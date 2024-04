Sněmovna odvádí kvalitní práci, ale před kamerami se některým poslancům vypne mozek, říká Decroix

Nejsilnější vládní strana ODS má i po víkendovém kongresu stejné vedení, až na novou tvář na místě místopředsedkyně, kterou se stala poslankyně Eva Decroix. „Máme v ODS ženy – krásné, úspěšné a sebevědomé – a máme jich tam hodně. Bohužel nebyly vidět na nejvyšších pozicích, tak proto možná voliči měli pocit, že ženy v ODS nemáme. A možná i svou kandidaturou jsem chtěla ukázat opak,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha 12:23 16. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Decroix (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

České vládě vedené ODS věří v současnosti čtvrtina občanů, premiérovi a předsedovi této strany Petru Fialovi pak jen 19 procent. Decroix se domnívá, že na kongresu strana prošla sebereflexí.

„Pro mě a věřím, že i pro mnoho z našich voličů, je nejdůležitější to, jak stát pracuje s veřejnými prostředky a rozpočtem. V minulém roce jsme schválili konsolidační balíček a ten dle mého názoru přináší ovoce. Podle některých členů a ekonomů mohl být ještě přísnější,“ podotýká nová místopředsedkyně strany.

Diskuze se vedla i o volbách do Evropského parlamentu, přičemž ODS v minulosti zastávala spíše euroskeptický pohled.

„Někdo si to mohl vykládat jako čistou kritiku Evropské unie. Nyní ze strany kandidátů i některých členů zaznělo, že můžeme kritizovat, ale je potřeba, abychom především byli aktivními přispěvateli a byli v diskuzích vidět a slyšet, protože je to pro nás důležité společenství,“ přibližuje vyznění příspěvků svých stranických kolegů.

Žádné prudké pohyby

Decroix už před kongresem v rozhovoru pro Hospodářské noviny prohlásila, že ODS by neměla dělat prudké pohyby a změny provádět tak, aby to vyhovovalo většinové společnosti.

„Politici mají někdy poté, co si přečtou různé průzkumy nebo jim někdo pošeptá do ucha nějaký skvělý nápad, pocit, že rychle musejí něco udělat, protože se to bude líbit. Ale ono to nepomáhá, naopak to znepřehledňuje. Ono se to líbí týden, ale nepřinese to dlouhodobé řešení,“ zamýšlí se Decroix.

Poslankyně zároveň oceňuje, že sněmovna funguje i přes různé přestřelky mezi vládou a opozicí nebo svolávání mimořádných schůzí.

Změny jednacího řádu nebo zavedení korespondenční volby je podle ní třeba přijímat po dohodě s opozicí, klidně a promyšleně, a nikoli s bouchnutím do stolu, jak někdy část společnosti požaduje.

„Mě opravdu mrzí, že sněmovna působí jako zcela nefunkční těleso, protože vidím, že se v ní odvádí mnoho kvalitní legislativní práce. Ale v okamžiku, kdy se zapne kamera, tak jako by některým poslancům vypnul mozek a oni začali hrát jen tu svou show,“ soudí.

