Ministerstvo za půl roku nezvládlo najít bývalé hlavní hygieničce Gottvaldové práci. Propustí ji

Bývalá hlavní hygienička Eva Gottvaldová, kterou v březnu odvolala vláda, během půl roku nenašla ve státní správě uplatnění. Od 12. září tak začne běžet správní řízení o ukončení služebního poměru. „To může taky chvíli trvat, vše je podle správního řádu, takže musí být vyzvána k nahlédnutí do spisu a tak dále," uvedl pro server iROZHLAS.cz tajemník ministerstva zdravotnictví Stanislav Měšťan. Praha 7:12 9. září 2020

Vláda odvolala Gottvaldovou 12. března. Důvodem bylo podle premiéra Andreje Babiše (ANO) to, že „paní hlavní hygienička nezvládla svoji práci a svoji pozici“. Od té doby jí začala běžet půlroční lhůta, ve které s ní ministerstvo zdravotnictví nemohlo rozvázat pracovní poměr.

„Mohl by být ukončen pouze na její žádost nebo mohla být zařazena na jiné vhodné pracovní místo, které jsme marně hledali jak v rámci úřadu, tak v rámci státní správy,“ vysvětlil redakci Měšťan.

Během posledních šesti měsíců tak Gottvaldová podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Renaty Povolné pobírala 80 procent svého dosavadního platu, ale žádné uplatnění přitom neměla. Do této situace se dostane státní zaměstnanec, pokud nemůže pracovat na svém původním místě a zároveň pro něj není k dispozici jiná pracovní pozice.

Ministerstvo jí zároveň nemohlo přidělit pozici na jiné hygienické stanici. A to i přesto, že například ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová v pátek řekla, že hygienici nestíhají trasovat tak rychle, jak by potřebovali. „Podle zákona to nelze, protože měla určitý platový stupeň a na pražské hygienické stanici, ale i ostatních, není místo s odpovídajícím platovým stupněm,“ dodal Měšťan.

Co je odbytné? Při skončení služebního poměru na dobu neurčitou z důvodu podle odstavce 1 písm. d) má státní zaměstnanec nárok na výplatu odbytného. Při nepřetržité době trvání služebního poměru a) nepřesahující 3 roky přísluší odbytné ve výši trojnásobku měsíčního platu, b) nepřesahující 6 let, ale přesahující 3 roky, přísluší odbytné ve výši šestinásobku měsíčního platu, c) nepřesahující 9 let, ale přesahující 6 let, přísluší odbytné ve výši devítinásobku měsíčního platu, d) přesahující 9 let přísluší odbytné ve výši dvanáctinásobku měsíčního platu státního zaměstnance. Zdroj: www.zakonyprolidi.cz

Jakmile resort s Gottvaldovou ukončí pracovní poměr, bude mít podle služebního zákona nárok na odbytné. „Výše bude stanovena v závislosti na ukončení služebního poměru a odsloužené době ve státní správě,” napsala serveru iROZHLAS.cz Povolná.

Čtyři roky hygieničkou

O konci Gottvaldové ve funkci média spekulovala ještě před začátkem pandemie koronaviru. Poslanci totiž v únoru upravili podmínky vzdělání potřebného pro funkci hlavního hygienika, podle návrhu zákona bude muset mít lékařské vzdělání se specializací v oboru hygieny. Gottvaldová takové vzdělání nemá a požadavek na něj měla za přežitek. Pro ČTK tehdy řekla, že důvod k rezignaci kvůli úpravě zákona nevidí.

Eva Gottvaldová od roku 2003 pracovala ve státní správě v oblasti obecné a komunální hygieny či v oblasti prevence vzniku chronických neinfekčních onemocnění. Od roku 2012 působila jako diplomat ve Státním zastoupení Evropské unie v Bruselu, kde měla na starosti veřejné zdraví a zdravotnické prostředky.

Bývalá hlavní hygienička vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, absolvovala bakalářské a pak i magisterské studium se specializací na výživu člověka.

Na postu, kde pracovala čtyři roky, ji v červenci nahradila Jarmila Rážová. Od svého odvolání Gottvaldová neposkytla médiím žádný rozhovor a stáhla se do ústraní.