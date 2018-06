Myslím, že dnes už naše jednání všichni chápou, říká norská velvyslankyně k případu dětí Evy Michalákové

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Interview Plus Jana Bumby

V lednu 2016 prezident Miloš Zeman označil norskou sociální službu Barnevern za gangstery, kteří unášejí děti. „V té době naše vzájemné vztahy určitě pozitivní nebyly,“ přiznává velvyslankyně Norského království v ČR Siri Ellen Sletner.

„Byl to obtížný případ, což jsou ostatně všechny, které se týkají dětí. Reakce jsou plné emocí, ale nikdo tehdy neviděl i druhou stranu sporu. Já si to ale nebrala osobně, přestože to byl útok na norský systém sociálních služeb, a ten my opravdu považujeme za jeden z nejlepších,“ dodává.

Proč jsme museli udělat, co jsme udělali

Velvyslankyně se to prý snažila vysvětlovat na všechny strany. Bylo to velmi těžké období.

„Matka v médiích případ prezentovala pouze ze svého úhlu pohledu. Taky okamžitě získala podporu v dalších rodičích i u politiků. To pak vytvořilo velký tlak a nějak reagovat musela i vaše vláda… Myslím, že dnes už všichni chápou, proč jsme museli udělat, co jsme udělali,“ doufá Siri Ellen Sletner.

Když na tu dobu vzpomíná, tak prý rozhodně nebylo nic lehkého odpovídat na otázky prezidenta, premiéra i ministra zahraničí a „bez zabíhání do podrobností celou kauzu a norský systém vysvětlovat. Navíc, když nás neustále napadala česká média. Ale i to je součást práce velvyslance, který musí svou zemi bránit.“

Ve stejné době byla velvyslankyně dokonce vyškrtnuta ze seznamu pozvaných hostů na Hrad v den státního svátku. Právě kvůli této kauze. „Já to chápu a beru to jako rozhodnutí prezidenta. Byl to prostě velmi nešťastný případ, ale já se raději dívám do budoucnosti našich vzájemných vztahů, které jsou dnes už lepší.“

Češi a migrace? Vlastně vás chápu...

Jak se norská velvyslankyně dívá na Čechy v souvislosti s odmítavým postojem k povinnému přijímání migrantů? Dokáže nás, po čtyřech letech strávených v Česku, pochopit?

„Jste mnohem víc homogenní společností, než je multikulturní Norsko. K nám přišli první uprchlíci už v 70. letech, a tak dokážeme jejich odlišnosti respektovat. Vaše politika je tak opravdu jiná. Chcete migrantům pomáhat v místě jejich původu a chránit vnější Schengen. Váš postoj tak lehce vysvětluji i svému šéfovi v Oslu,“ dodává.

Jak velvyslankyně hodnotí celé čtyři roky v Česku? Co všechno u nás platí tzv. Norské fondy? Poslechněte si celé Interview Plus.