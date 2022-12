Starší lednice i dům a vadný termostat bojleru. Důchodkyni se nedařilo šetřit, pomohl jí elektrikář

Dvaaosmdesátiletá Eva Šmídová žije sama v malém domku v Karlových Varech a pobírá důchod 13 tisíc korun. Když jí přišly zálohy za 19 tisíc korun, okamžitě odpojila elektrický kotel, prodala do sběru železo a za utržené peníze si koupila kamna na dřevo. Paní Šmídová velmi šetří, ale i tak má denní spotřebu elektřiny zhruba sedm kilowatthodin, což odpovídá spotřebě celé rodiny. Reportáž Karlovy Vary 5:00 2. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Já už ani neperu, neluxuju, vodu si ohřívám v konvičce na kamnech, tak nevím,“ říká penzistka Šmídová | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Od poslední návštěvy se toho v domku Evy Šmídové mnoho nezměnilo. Snad jen v kuchyni je větší zima než minule. Penzistka šátrá po dřezu, mezi kořením a lahví od minerálky hledá teploměr.

„Devět stupňů,“ hlásí vítězoslavně, „to ani nemusím dávat dovnitř máslo nebo pytlíky s jídlem.“ Penzistka se pomalu šourá po kuchyni a přemýšlí, kde by ještě mohla ušetřit. „Já už ani neperu, neluxuju, vodu si ohřívám v konvičce na kamnech, tak nevím,“ a ukazuje za skříň, kde má jističe.

Tam se naklání znalec Jiří Kunc z Plzně a prohlíží soustavu pojistek. „Elektroinstalace stejně jako hodiny elektroměru, to je nové, takže nepředpokládám, že tu bylo připojené něco jiného mimo tento objekt,“ říká Kunc.

Mladý muž zapojuje měřič mezi lednici a zásuvku. Výsledek nepřekvapuje. „Nemá úplně nízkou spotřebu, je špatně nastavené chlazení, za celý den to ale může být maximálně necelá jedna kilowatthodina.“

Eva Šmídová se vrací do pokoje ke kamnům a Jiří Kunc ji doprovází. „Tady se jen svítí úspornými žárovkami, běží televize, ta je malá, hodinu denně počítač, je tu rychlovarná konvice, ale vodu na čaj nebo kávu si paní ohřívá na kamnech. To nejsou zásadní spotřebiče. Takže jediné, co zbývá, je bojler na teplou vodu.“

Penzistka zaujatě poslouchá, ale bojlerem to podle ní taky není. „Ten je skoro vypnutý.“ Skoro vypnutý ale není pro elektrikáře žádná informace, a tak Kunc začíná zkoumat bojler, a vyptává se, jestli paní Eva v noci přikládá do kamen. „Naposledy v deset, pak až ráno.“

Jiří Kunc kontroluje paní Šmídové bojler. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

‚Pořád ohřívá‘

Eva Šmídová si sedá do obýváku, vytahuje podrobné zápisky o spotřebě a Jiří Kunc mezitím prohlíží bojler a chvíli telefonuje.

„Víte, co si myslím? V noci tu máte zimu, kotel v intervalech spíná a pořád dohřívá vodu. Vzhledem k jeho stáří a výkonu, tak to může klidně udělat přes noc i deset kilowatthodin. Druhá možnost je, to jsme teď řešili s kolegou, že špatně funguje termostat a bojler přetápí, to znamená, že pořád ohřívá vodu naplno, dokud nesepne pojistku.“

Tuhle hypotézu Eva Šmídová ověřuje tím, že bojler vypíná a nadále sleduje spotřebu. „Každý den ve dvě odpoledne si opisuju elektroměr.“ Za dva dny hlásí odečet, a je jasno. Hned první den spotřeba výrazně klesla. „Co ale udělám s tím bojlerem?“

Paní Šmídová si eviduje stavy elektroměrů | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Opravu termostatu si musí Eva Šmídová rozmyslet a prozatím se rozhodla bojler vypnout a zapínat jenom na ohřev. Její dům je starý, není zateplený, kolem oken utíká teplo od rána do večera.

Při současné spotřebě a při regulovaných cenách zaplatí měsíčně za elektřinu méně než dva tisíce korun. Zálohy má ovšem devatenáct tisíc korun, takže záleží na dodavateli, jestli je sníží. Dodavatel Radiožurnálu zatím na dotaz neodpověděl.

Eva Šmídová požádala na začátku měsíce o dávku „mimořádné okamžité pomoci na úhradu energií“ ve výši 32 tisíc korun. Ta pokryje nedoplatek za předchozí období do konce října.

Penzistce s tím pomáhala terénní pracovnice organizace Člověk v tísni Barbora Trčková: „Úřad práce její žádosti vyhověl, nenárokovou dávku přiznal a peníze převedl přímo na účet dodavatele.“