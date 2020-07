Výpis z evidence exekucí stojí 120 korun, přesto v něm chybí zásadní údaje. Ministerstvo připravuje změnu

Komu člověk v exekuci dluží a kolik. Tak tuto informaci byste nejspíš hledali v Centrální evidenci exekucí - jenže marně. Za výpis přes internet tak dáte nejméně 120 korun, ale věřitele ani celkovou výši dluhu včetně třeba úroků z prodlení a dalších informací se nedozvíte. Tento nedostatek má zčásti napravit změna vyhlášky, kterou připravuje ministerstvo spravedlnosti. Samotní dlužníci by pak měli výpis levnější. Praha 17:47 24. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exekuce (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Chybějící informace komplikují situaci nejen samotným dlužníkům, ale taky neziskovým organizacím, které jim pomáhají. A to zvláště pokud lidé mají exekucí víc.

„My z centrální evidence exekucí máme velmi málo informací, abychom mohli nějakým způsobem zmapovat situaci toho člověka. Klient musí sám v tu chvíli obesílat všechny exekutorské úřady a ne každý exekutorský úřad odpoví. Z naší zkušeností je to tak 50 % exekutorských úřadů,“ popisuje vedoucí dluhové poradny Rubikon Centra Pavla Aschermannová.

Výpis po internetu stojí nejméně 120 korun a s každou další exekucí je dražší o 60 korun. Na poště pak lidé zaplatí 50 korun za každou stránku výpisu. Chybí v něm ale údaje o věřiteli a celková výše dluhu. Je tam pouze jistina, která může tvořit někdy jen zlomek částky. Odborník na dluhovou problematiku Radek Hábl dodává, že kromě samotných dlužníků tyto informace chybí i státu.

„Pokud my dneska nemáme takto základní údaje, že nevíme, kdo ty exekuce vede a v jaké výši, tak těžko můžeme cílit i nějaká preventivní opatření. Nevíme, kolik těch dluhů je přeprodaných třeba do daňových rájů, ty dluhy často končí na Kypru, v Belize a podobně.“

Levnější pro dlužníky

Ministerstvo spravedlnosti připravuje změnu vyhlášky o centrální evidenci exekucí. „Na jejím základě by do této evidence měly být zapisovány údaje o věřiteli a zároveň by v některých případech měla být snížena odměna za výpis z evidence náležející Exekutorské komoře,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Levnější výpis by měli dlužníci a to jednou ročně. Částku ale ministerstvo neuvedlo. Novinka by podle něj mohla začít platit v průběhu příštího roku. S ministerstvem na přípravě změn spolupracuje Exekutorská komora. Stále se ještě řeší třeba ochrana osobních údajů.

„Musíme dát do proporce zákonnou úpravu za respektování GDPR, aby se některé údaje nestaly zdrojem šikany třeba zaměstnanců,“ popsal prezident komory Vladimír Plášil.

Sněmovní podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení nedávno doporučil, aby správu exekuční databáze převzalo ministerstvo spravedlnosti. Komora to odmítla. V exekuci bylo ke konci minulého roku 790 tisíc lidí.