Kdo je vlastníkem? Novela o evidenci skutečných majitelů prošla horní komorou

Vymezení skutečných majitelů se v zákoně o jejich evidenci zřejmě změní. Rozšíří se také působnost zákona například na církve a náboženské společnosti, na politické strany a hnutí, na oborové a zaměstnavatelské organizace, honební společenstva a společenství vlastníků jednotek, která dosud mají výjimku. Přináší to vládní novela zákona o evidenci skutečných majitelů, kterou ve středu schválil Senát. Nyní ji dostane k podpisu prezident. Praha 19:11 10. srpna 2022

Novela evidence skutečných majitelů již dříve prošla sněmovnou, a to už v prvním čtení. Přijetí novely je klíčové pro čerpání více než 180 miliard z Národního plánu obnovy Evropské unie – bez ní by české úřady nemohly zažádat o první platbu.

Evidenci skutečných majitelů je potřeba novelizovat proto, že současné vymezení skutečného majitele a rozsah výjimek podle Evropské komise neodpovídají evropským předpisům.

Evidence je elektronický rejstřík veřejné správy, v němž jsou evidováni skuteční majitelé firem či svěřenských fondů. Jeho cílem je především omezit možnou korupci například při čerpání dotací či zadávání veřejných zakázek.

Novela této evidence ruší rozlišení skutečného majitele jako koncového příjemce nebo jako osoby s koncovým vlivem, byť tím údaje v evidenci ztratí v určité míře vypovídací hodnotu.

„Zásadní změna spočívá v zavedení jednotné materiální charakteristiky skutečného majitele. Ta spočívá v tom, že skutečný majitel právnickou osobu nebo právní uspořádání vlastní nebo kontroluje,“ uvádí zdůvodnění.

Kdo je skutečným majitelem?

Obchodní korporace budou muset podle důvodové zprávy po účinnosti novely zhodnotit, kdo je jejich skutečným majitelem podle nového zákonného vymezení.

Údaje velké většiny podnikatelů se ale podle zdůvodnění zapíšou do evidence z jiných rejstříků automaticky, což má platit i pro organizace, které dosud měly výjimku z evidence skutečných majitelů.

Pro ostatní bude první zápis osvobozen od poplatku, který činí podle právní formy subjektu 4 000 korun, 2 000 korun nebo 500 korun.

Novela také rozšiřuje možnosti dálkového přístupu do evidence skutečných majitelů. Změna míří především na poskytovatele dotací, kteří získají údaje bez spolupráce s žadateli. Žadatelé tedy nebudou muset poskytovatelům předkládat výpisy z evidence.

Národní plán obnovy Je rozdělen na šest hlavních oblastí, které z něj budou financovány. Jde o infrastrukturu a takzvanou zelenou transformaci, digitalizaci, vzdělávání a trh práce, vývoj a inovace, a zdravotní prevenci. Česko musí průběžně plnit nastavené úkoly. Podporu z plánu obnovy je možné čerpat nejvýše do 31. prosince 2026. Původně mělo Česko z plánu získat 179 miliard, v květnu ale ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) uvedl, že částka by se měla zvýšit ještě o dalších 14 miliard.

„Dnes schválená novela zákona o evidenci skutečných majitelů sice jde dobrým směrem, když zapracovala výhrady Evropské komise, po dnešní senátní diskusi však i nadále panuje nejistota, zda ustanovení o určování skutečného majitele u korporací vložených do svěřenského fondu je opravdu v souladu s evropskou směrnicí a nebude jej možné obcházet,“ uvedl pro iROZHLAS.cz právník Lukáš Kraus z organizace Rekonstrukce státu.

„Vláda by si měla toto s Evropskou komisí vyjasnit. Vláda by také měla hledat způsoby, jak posilovat kvalitu údajů v evidenci, zvlášť s ohledem na to, že při mapování ruského vlivu došlo ke zjištění řady nesrovnalostí v evidenci,“ míní Kraus.

ANO nakonec couvlo

Ještě před projednáním zákona ve sněmovně obvinili Piráti opoziční hnutí ANO z toho, že hrozí ve sněmovně zablokováním projednávání novely, pokud se neupraví tak, aby předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš nebyl považován za skutečného majitele holdingu Agrofert.

„Kdyby byla jejich původní změna schválena, nikdo by nemohl vědět, který člověk má konečný zisk z podnikání firmy, ať už jde o veřejné zakázky či třeba černé skládky. Proto jsme vše zveřejnili a ukázalo se, že to byl správný krok. Díky našemu i veřejnému tlaku muselo totiž ANO couvnout a nechat zákon hladce projít,” uvedl po schválení ve sněmovně na začátku července šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Místopředseda ANO Radek Vondráček tehdy označil pirátské vyjádření za lež. Sněmovna pak zákon schválila zrychleně již v prvním čtení. Skupina Agrofert je nyní kvůli dřívější novele zákona o střetu zájmů v Babišových svěřenských fondech.