Vláda schválila návrh evidence skutečných majitelů. Podle kritiků pomůže Babišovi

Vláda v pondělí hlasy ministrů za hnutí ANO schválila návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který může podle kritiků pomoci premiérovi Andreji Babišovi (ANO) v jeho sporu o to, zda je ve střetu zájmů. Předseda koaliční sociální demokracie Jan Hamáček napsal, že ministři ČSSD se při hlasování zdrželi. Babiš před jednáním kabinetu řekl, že se projednávání bodu nezúčastní. Praha 16:14 1. 6. 2020 (Aktualizováno: 16:41 1. 6. 2020)

Podle předlohy by byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného holdingu. Podle kritiků mu ustanovení nahrává ve chvíli, kdy jeho střet zájmů řeší unijní orgány. Babiš dlouhodobě odmítá tvrzení, že je ve střetu zájmů.

Hamáček na svém twitterovém účtu uvedl, že ministři za ČSSD návrh nepodpořili. „Jsme přesvědčeni, že výjimka pro svěřenské fondy není potřeba a jde nad rámec příslušné evropské směrnice. O výjimce tak rozhodne sněmovna svým hlasováním,“ napsal.

Návrh zákona se na program vlády dostal pouhý den před vyhlášením nouzového stavu. Zásadní normu, která by měla zprůhlednit tuzemské podnikatelské prostředí, zařadily na jednání vlády na poslední chvíli resorty spravedlnosti a financí, a to společně s novelou zákona o praní špinavých peněz.

Výtky přišly především od protikorupčních organizací. Například spolek Milion chvilek pro demokracii na facebooku napsal, že se premiér Andrej Babiš úpravu snažil projednat „pod rouškou koronaviru“.

Do zákona se přitom – po meziresortním připomínkovém řízení na konci roku 2019 – dostala na návrh ministerstva financí vedeného Alenou Schillerovou (za ANO) klička, kterou by mohl premiér Babiš využít ve svůj prospěch ve sporu o možný střet zájmů kvůli holdingu Agrofert. Ten premiér vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů.

Jde o změnu pravidla pro určování skutečného majitele svěřenského fondu. Podle tohoto ustanovení by předseda vlády byl v praxi považován pouze za vlastníka fondů, ale nikoli za vlastníka Agrofertu. Letos v lednu na to upozornila organizace Transparency International.

Babiš nařčení ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost. Loňská zpráva auditorů Evropské komise týkající se dotací z evropských strukturálních fondů uvedla, že Babiš ve střetu zájmů je. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, ač ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů.