Po Evropě se cestuje dobře. S pochopením jejích institucí je to ale horší, říkají mladí lidé

„Pocházím z Kolumbie, a to se ani nedá porovnat, o kolik jednodušší je cestovat v Evropské unii. Žiju v Německu, ale jela jsem například se svými přáteli na víkend do Itálie, byla jsem ve Švýcarsku, Švédsku nebo Španělsku. Myslím si, že to je opravdu super a moc si to užívám,“ říká Anna, která na nádraží v Karlsruhe vyzvedává svou tetu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je Evropa dostupná?

Zároveň má ale pocit, že Evropská unie jako instituce některé věci nekomunikuje příliš dobře. „Třeba jsem ani nevěděla, že budou nějaké volby, dokud ses mě na to teď nezačala ptát. Takže vlastně díky za tuhle otázku.“

Podobně to má i Maxmilián, kterého jsme potkali v Mnichově. „Evropská unie je určitě super na cestování a podobné věci. Ale zároveň si myslím, že jinak dostupná moc není. Přijde mi, že téměř nikdo tady v Německu nemá pořádné informace, o čem se v Bruselu rozhoduje.“

Svoboda pohybu patří mezi výhody členství v Evropské unii, které vnímá většina obyvatel. V českém kontextu to potvrzuje i průzkum, který v rámci projektu Rozděleni Evropou zpracovala agentura STEM. Cestování podle něj považuje za hlavní benefit Evropské unie 55 procent mladých Čechů ve věku od 19 do 29 let.

Destinace Brusel Destinace Brusel je podcast Českého rozhlasu o tom, jak blízko má generace Z k Evropské unii, kterým vás provede tým mladých redaktorek a redaktorů. Epizody podcastu: Je Evropa dostupná?

Je Evropa nudná?

Je Evropa pro mladé?

Je Evropa zelená?

Jak ale upozorňuje vedoucí bruselské kanceláře institutu Europeum Žiga Faktor, neměli bychom zapomínat ani na další souvislosti našeho členství v EU. „Chrání stav demokracie a zajišťuje společné hodnoty. A také život na kontinentu, který je demokratický a kde má každý občan svá práva.”

Přestože o těchto hodnotách nikdo na naší cestě nepochyboval, mladí lidé zároveň poukazovali na to, že nemají o Evropské unii dost informací.

A potvrdil to ostatně i sám Faktor. „Evropská unie jako mechanismus je strašně komplikovaná záležitost. I pro nás, kteří už se tomu nějakou tu dekádu věnujeme, není jednoduché se ve všem vyznat. Je složité vysvětlit na malé ploše fungování Evropské unie běžným lidem. A pořád jsme asi nenašli úplně ideální modus operandi,“ uvedl.

Během cesty jsme taky zjistili, že Češi a Slováci v zahraničí můžou volit jenom tamní zástupce, nebo že většina mladých lidí má pocit, že o Evropské unii nemá dostatek informací – a to třeba i přesto, že žijí ve městě, kde sídlí většina unijních institucí. No a taky jsme cestování zažili na vlastní kůži, na kus cesty jsme si stopli i kamion.

Víc o tom, co pro mladé lidi Evropská unie znamená, uslyšíte v novém podcastu Destinace Brusel v aplikaci mujRozhlas nebo na streamovacích platformách.