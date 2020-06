Evropa uvolňuje koronavirová opatření: Francie otevřela parky, Itálie se připravuje na návrat turistů

S ústupem epidemie nemoci covid-19 v Evropě pokračuje rozvolňování přijatých epidemiologických opatření. K normálnímu životu se postupně vrací Francie, Španělsko nebo Polsko, v Itálii se připravují především na blížící se návrat turistů. Pomalejší uvolnění pokračuje i v Rusku – obyvatelé Moskvy mohou od tohoto týdne znovu trávit volný čas mimo své domovy. Paříž 9:48 2. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Francii se znovu otevřely brány parků | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

Francie

Skoro po třech měsících mohou lidé ve Francii znovu do parků, kaváren nebo do restaurací. V Paříži, která je stále považována za rizikovou zónu, však mohou podniky otevřít pouze terasy. Návštěvníkům se znovu zpřístupnily také bazény, muzea nebo divadla, ve kterých je stále nutné dodržovat bezpečný odstup. Provoz obnovují i některé základní a střední školy, řada z nich však bude přístupná až od příštího týdne. Výrazné uvolnění také přichází pro vnitrostátní cestování, lidé budou moci znovu cestovat v okruhu větším než sto kilometrů od bydliště.

Premiér Edouard Philippe zároveň připomněl, že mnohá omezení zůstávají v platnosti. I nadále jsou zakázána shromáždění s více než deseti lidmi, stejně jako týmové sporty. Uzavřené zůstávají také diskotéky, herny nebo stadiony. K zrušení těchto omezení by mělo dojít v poslední fázi rozvolnění karantény, která je naplánována na 21. června.

Ztenčuje se také seznam oblastí, které jsou považovány v zemi za rizikové. Poslední oblasti, spadající do tzv. oranžové zóny, jsou Paříž a zámořské oblasti Guyane a Mayotte.

Itálie

Lidé mohou od úterý znovu navštívit výstavu renesančního umělce Raffaela Santiniho. Kurátoři ji museli zavřít jen tři dny po zahájení. Podařilo se jim ale udržet pohromadě všech 120 děl. Výstava bude k vidění až do 30. srpna. Už v pondělí bylo také zpřístupněno římské Koloseum, stejně jako věž v Pise.

Itálie se tak připravuje na otevření hranic pro turisty. Už od středy mohou zemi navštívit lidé ze zemí Schengenu, aniž by museli do dvoutýdenní karantény.

Španělsko

Od pondělí jsou ve Španělsku znovu v provozu restaurace, nákupní centra a bazény, přístupné jsou i některé památky. Například v Bilbau už bude možné zajít do Guggenheimova muzea.

Španělsko svou karanténu rozvolňuje ve čtyřech etapách. První z nich Španělé zahájili 11. května, ta poslední by měla přijít na řadu 22. června – teprve tehdy by měly padnout veškeré restrikce na vnitrostátní cestování a měly by se znovu otevřít pláže.

Premiér Pedro Sánchez upřesnil, že chce znovu prodloužit nouzový stav, a to již pošesté. Pokud návrh schválí ve středu parlament, platil by až do 21. června. Sánchez ale zároveň řekl, že vývoj je v zemi lepší, než se očekávalo a například posunul očekávané otevření hranic pro turisty. Tento krok byl původně plánován na 1. července, aktuálně se však hovoří i o konci nouzového stavu, tedy 21. června.

Rusko

Po dvou měsících mohou lidé v Moskvě znovu na procházku. Dosud bylo možné opustit domov jen kvůli nákupu v nebližším obchodě. Teď se mohou obyvatelé ruské metropole projít i třikrát týdně. Postupně se také otevírají další obchody. Některá omezení přetrvávají – stále je zakázáno běhání po deváté hodině ráno, sdílená kola mohou lidé využívat jen s rukavicemi, zakázáno je i sezení na lavičkách a zavřená zůstávají i dětská hřiště.

Slovensko

Od pondělí se mohou do slovenských škol vrátit žáci prvního stupně základní škol, a to za přísných hygienických opatření. V jedné místnosti může být nanejvýš 20 žáků, jednotlivé třídy se zároveň nemůžou setkávat. Jejich návrat je zatím dobrovolný. Ti, kdo nebudou ve škole fyzicky, budou pokračovat v online výuce.

Polsko

V Polsku tento týden začala už čtvrtá etapa rozvolňování. Už od víkendu nemusí lidé nosit roušky. V sobotu se navíc otevřela kina, divadla, posilovny, bazény a zábavní parky. Další uvolňování pak bude závislé na vývoji epidemiologické situace v zemi.

