Evropa ve stylu ‚Spojených států evropských‘. Slovinský premiér chce institucionální změny EU

Bývalý slovinský prezident a premiér Borut Pahor se vyslovil pro institucionální změny v Evropské unii, pokud chce blok zůstat efektivní uvnitř i navenek. Řekl to na čtvrteční konferenci v pražském Lichtenštejnském paláci, kterou pořádá Hospodářská komora ve spolupráci s úřadem vlády. Vyzval také k co nejrychlejšímu rozšíření EU o Ukrajinu, Moldavsko nebo země západního Balkánu. Slovinsko vstoupilo do unie v roce 2004, stejně jako Česko.

