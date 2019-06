Prouza: Úředníci budou pod brutálním tlakem, aby dotace hájili do poslední kapky krve

Hrozí Česku, že bude muset Evropské unii vracet stamiliony korun z peněz daňových poplatníků, jak tvrdí opozice? Premiér Andrej Babiš (ANO) to stále odmítá. „Čistě technicky se dotace nebudou vracet, protože komise si tu pohledávku započte při některé další platbě,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. interview plus Praha 16:44 10. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhas

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) proplácení dotací holdingu Agrofert i firmám, které patří příbuzným ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), pozastavil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Jde o preventivní opatření související s návrhem auditní zprávy Evropské komise (EK), podle níž je premiér Andrej Babiš stále ve střetu zájmů. Podle unijních auditorů se dostatečně neodstřihl od svých bývalých firem.

Opozice tvrdí, že Česku hrozí vracení stovek milionů korun z peněz daňových poplatníků. Předseda vlády Andrej Babiš to stále odmítá a tvrdí, že se nic vracet nebude.

Nové stáje i modernizace lesních školek. Ve druhém auditu se hraje o dotace pro Agrofert za 63 milionů Číst článek

Tomáš Prouza, v současnosti prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, v Interview Plus řekl, že „čistě technicky se dotace nebudou vracet“, protože si Evropská komise pohledávku započte. „Klíčové bude vymáhání neoprávněně vyplacených dotací po Agrofertu,“ tvrdí.

Prouza míní, že je na místě o auditní zprávě mluvit, přestože je to jen návrh. „O návrzích se vždycky vyjednává a jsou to složitá jednání. Ale nikdy se nestalo, že by celá auditní zpráva spadla pod stůl. Nikdy se nestalo, že by auditoři úplně změnili názor,“ podotýká.

Finální zpráva až v březnu

Podle prezidenta svazu obchodu je v popisu práce českých úředníků hájit dotace pro české firmy a věc nemůže skončit jinak než soudním sporem s EK. „Český stát nikdy nemůže přiznat, že je premiér ve střetu zájmů,“ zdůrazňuje.

To zároveň znamená, že na finální verdikt se bude čekat řádově několik měsíců. „Myslím, finální zpráva bude nejdřív v březnu 2020. A už se jí musí řídit ti, kdo rozhodují o vyplácení evropských peněz. Česká republika se může soudit, ale to nemá odkladný účinek,“ vysvětluje.

Čeští úředníci, kteří budou na návrh zprávy reagovat, budou podle Prouzy pod „velmi brutálním tlakem“.

„Kdyby se to týkalo někoho jiného než úřadujícího premiéra, tak by obrana státu bezpochyby nebyla tak aktivní. Byla by tady daleko větší ochota uznat pochybení. Ale teď bude bezpochyby jasný pokyn hájit naše nastavení, a to až do poslední kapky krve,“ je přesvědčen Prouza.

‚To se ví, že jsme bratři.‘ Jaké chyby českých úředníků pomohly firmám Agrofertu k dotacím Číst článek

Znovu a lépe

Podle něj je systém rozdělování evropských dotací v Česku příliš komplikovaný. Kvůli spoustě operačních programů a byrokratických pravidel: „Pokud by někdo měl odvahu to celé škrtnout a postavit znovu, tak by udělal jen dobře.“

Každý ministr chce rozdělovat vlastní balík peněz a totéž platí i u krajů. Výsledkem politického kompromisu je, že vznikla řada tematických i regionálních operačních programů. Přitom by prý stačilo mít jen dva nebo tři.

Jiné země mají programy pro modernizaci ekonomiky, další na infrastrukturní projekty a třetí, který se věnuje sociální péči.

„Tady, když chcete podporu na zvýšení efektivity podnikání, můžete část energetických úspor řešit z programu na ministerstvu průmyslu a jiné peníze vám nabídne operační program životního prostředí. Když jste třeba z Prahy, můžete žádat i o drobné peníze od města. Místo abychom měli jeden balík pro pomoc českým firmám,“ uzavírá Tomáš Prouza.

Proč neumíme efektivně čerpat evropské dotace? Poškozují zemi premiérovy kauzy v Evropě? A nemůže být audit útokem na Českou republiku? Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala.