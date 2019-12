V auditu jde o peníze evropských daňových poplatníků, řekl eurokomisař Johannes Hahn

Eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn odmítl kritiku českého premiéra Andreje Babiše (ANO) na postup kontrolorů, kteří minulý pátek do Prahy poslali finální auditní zprávu. Šéf hnutí ANO Evropskou komisi obvinil, že nemá co posuzovat české zákony. Podle Hahna mohou české úřady na zprávu reagovat. „Pokud jde o peníze evropských daňových poplatníků, musíme se dívat na všechno a to jsme také udělali,“ řekl Radiožurnálu. Od stálého zpravodaje Brusel 13:08 5. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropský komisař pro rozpočet Johannes Hahn | Zdroj: Reuters

Audit se zabývá střetem zájmů premiéra členské země, auditní zprávy unikají do médií a to vše se odehrává v době, kdy se blíží vrchol vyjednávání o příštím víceletém unijním rozpočtu. Komplikuje to vaši situaci?

Je to opravdu velmi nepříjemná situace, jde tady o vládu práva a procedury. Pokud kritizujeme porušování zásad právního státu, musíme je uplatňovat i sami na sebe a dodržovat nejvyšší standardy. Proto nemohu prozrazovat nic o obsahu auditní zprávy.

Úniky informaci nemohu a nechci komentovat. Musíme naše procedury dodržovat. Proces ještě není dokončený a nemůžeme tedy ani zveřejnit jeho výsledky.

Evropská komise opakovaně potvrdila, že auditní zpráva je už skutečně finální. Vy jste ale europoslancům na výboru pro rozpočtovou kontrolu řekl, že na zprávu lze stále hledět jako na jakýsi návrh. Tím může vzniknout zmatení. Je tedy zpráva konečná, nebo ne?

My jsme dokončili naši závěrečnou zprávu – mimochodem jsme odeslali pouze anglickou verzi. Všechny lhůty se ale začnou odvíjet teprve od odeslání české verze, což se stane do čtyř týdnů. Potom mohou české úřady na naše doporučení reagovat, pokud chtějí.

Na základě toho bude pravděpodobně následovat slyšení a až potom přijdeme s našimi finálními závěry, co je třeba udělat. Teprve tehdy bude proces dokončen.

Takže auditní zpráva se ještě může změnit?

Pokud obdržíme jiné podněty a budeme je sdílet, může se to stát. Ale to závisí na tom, jaké dostaneme materiály a argumenty. Posoudíme je jako u každého řízení. To hlavní je, že jsme dokončili naši interní práci auditorů, dospěli jsme k našemu rozhodnutí, odeslali jsme auditní zprávu a další kroky budou následovat. Konečné závěry budou hotové pravděpodobně v polovině příštího roku.

Premiér Andrej Babiš napadl Evropskou komisi obviněním, že překračuje své pravomoci. Podle premiéra Evropská komise nemá právo posuzovat soulad s českými zákony. Váš pohled je jaký?

Pokud jde o peníze evropských daňových poplatníků, musíme se dívat na všechno a to jsme také udělali.