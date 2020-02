Odtajněno. ‚Pravidla o střetu zájmů se vztahují také na Agrofert,‘ napsal Babišovi bývalý eurokomisař

Evropská komise odtajnila část dopisu, který bývalý komisař Günther Oettinger poslal předloni v listopadu premiérovi Andreji Babišovi (ANO) kvůli jeho možnému střetu zájmů. „Členské státy měly zajistit kontrolní mechanismy, které zamezí střetu zájmů,“ píše se v dokumentu, který má iROZHLAS.cz k dispozici. Brusel psaní uvolnil po stížnosti ombudsmanky Emily O'Reillyové, která se tím začala zabývat na žádost senátora Lukáše Wagenknechta (Piráti). Dokument Praha 13:13 12. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš (ANO) a bývalý eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger. | Foto: koláž iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

„Jak víte, dotčená záležitost se týká možného střetu zájmů pro období před 2. srpnem 2018 i po něm, kdy vstoupila v platnost nová pravidla ke střetu zájmů uvedená v článku 61 finančního nařízení, které přijal Evropský parlament a Rada, a to za podpory České republiky,“ píše v úvodu bývalý eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger. Babišovi předtím ještě poděkuje za jeho předchozí „rozsáhlé vyjádření ke skupině Agrofert“.

Zbytek stránky je však zakrytý. Evropská komise to v odpovědi pro evropskou ombudsmanku zdůvodnila tím, že nemůže zveřejňovat žádné dokumenty k probíhajícímu auditu, aby tím neohrozila jeho konečný výsledek. Vzhledem k „výjimečným okolnostem“ však udělala v tomto případě výjimku a některé pasáže odtajnila.

Začerněná je tak celá druhá strana dokumentu i první odstavec strany třetí. Odkrytý text navazuje až ve chvíli, kdy se Oettinger věnuje období před tím, než začalo platit evropské nařízení ke střetu zájmů.

„Pokud jde o období před 2. srpnem 2018, od členských států se vyžadovalo, aby zavedly kontrolní systémy, určily za ně odpovědné orgány a ujistily se, že tyto kontrolní systémy jsou schopné zamezit střetu zájmů u všech způsobů plnění rozpočtu,“ pokračuje někdejší eurokomisař.

Soulad s pravidly

Platby z evropských strukturálních a investičních fondů tak musí být podle Oettingera v souladu s unijním i českým právem. „Také pravidla vztahující se na Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova obsahují ustanovení ke střetu zájmů. Tato pravidla se vztahují na všechny platby pro skupinu Agrofert před 2. srpnem 2018,“ přiblížil, proč se Evropská komise rozhodla prověřit možný střet zájmů.

Dopis českému předsedovi vlády zaslal Oettinger koncem listopadu 2018, tedy krátce po tom, co se Evropská komise začala možným střetem zájmů zabývat. Dokument byl však dosud tajný, zveřejnit ho nechtěl Brusel ani Úřad vlády.

Dopis, který nyní získal server iROZHLAS.cz, si můžete přečíst zde:

Obrat nastal potom, co se do věci vložila evropská ombudsmanka Emily O'Reillyová, která navrhla alespoň jeho částečné zveřejnění. O to žádal český senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti), který se na unijní veřejnou ochránkyni práv obrátil loni v dubnu. Evropská komise mu korespondenci i další dokumenty už dříve odmítla poskytnout. Teď mu zaslala alespoň fragment zmíněného dopisu.

„Jsem rád, že paní ombudsmanka dala jasně najevo, že Evropská komise postupuje v takto citlivé kauze střetu zájmů netransparentně. Nicméně začerněné části dopisu podle mého názoru svědčí o tom, že pan Oettinger nepostupoval správně, a proto se brání jakémukoliv zveřejnění,“ řekl nyní pro iROZHLAS.cz Wagenknecht.

Babiš měl podle senátora, který dříve působil jako náměstek na ministerstvu financí, nadstandardní zacházení. „Je otázka, jestli to teď pan premiér nevyužije a neotočí proti samotné Evropské komisi při jeho žalobě, kterou se rozhodl podat. Pokud by tomu tak bylo, měli by zástupci Evropské komise vyvodit osobní a hmotnou odpovědnost za případné ztráty na souhrnném rozpočtu evropských společenství,“ dodal.

Možná řešení

Redakce získala Oettingerův dopis celý. Ve skrytých pasážích se s odkazem na evropské nařízení o střetu zájmů píše, že má premiér nadále zájem na ekonomickém úspěchu holdingu Agrofert, který uložil do svěřenských fondů. „Může tím být narušen nestranný a objektivní výkon vaší funkce coby premiéra ve vztahu k řízení Evropských strukturálních a investičních fondů, stejně tak by to mohlo mít dopad na skupinu Agrofert,“ nastínil Oettinger.

„Platí, že jsem zcela vyhověl českému zákonu lex Babiš, který byl účelově přijat jen kvůli mojí osobě. Proto nejsem a ani nemůžu být v žádném střetu zájmů.“ Andrej Babiš (ANO) (premiér)

Babišovi tak ohledně jeho možného střetu zájmů navrhl několik možných řešení. Nejdříve Oettinger doporučil, aby Agrofert uložil do takzvaného slepého fondu (ten však v Česku není možný, pozn. red.), nebo aby koncern přestal brát dotace. Tak by premiér podle exkomisaře ztratil na profitu koncernu ekonomický zájem.

Pokud by tak neučinil, měl by šéf kabinetu alespoň odstoupit z čela vládní rady pro eurofondy, zdržet se jakýchkoli rozhodnutí v souvislosti s dotacemi a určit za sebe na podobných jednáních zástup z řad členů vlády. O některých z těchto variant už dříve informoval týdeník Respekt.

Babiš do Bruselu v prosinci 2018 v odpovědi poslal celkem dva dopisy. V prvním sliboval, že udělá všechno pro to, aby se vyhnul možnému střetu zájmů. O týden později poslal druhý dopis, v němž tvrdil, že se na něj nové evropské nařízení nevztahuje. Přesto oznámil, že odstupuje z čela vládní Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy. „Pokud by se měly řešit eurofondy, opustím zasedací místnost,“ napsal také.

Babiš za dveřmi

A své slovo skutečně dodržel, jak upozornil minulý týden Deník N. Od té doby šel za dveře z preventivních důvodů už celkem dvacetkrát. Naposledy to bylo zřejmě minulý týden, když vládní kabinet hlasoval o tom, zda Česko podá žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie kvůli pozastaveným platbám pro Agrofert.

Babiš na aktuální dotazy redakce, zaslané v textové zprávě, nereagoval. Jakékoli pochybení ale od počátku odmítá. „Platí, že jsem zcela vyhověl českému zákonu lex Babiš, který byl účelově přijat jen kvůli mojí osobě. Proto nejsem a ani nemůžu být v žádném střetu zájmů,“ prohlásil v minulosti opakovaně. S výsledkem evropského auditu nesouhlasí ani holding Agrofert.

Auditní šetření Evropské komise proběhlo v Česku zkraje loňska. Závěrečná zpráva k prvnímu auditu, který se týkal vyplácení evropských peněz zejména ze strany ministerstva průmyslu a obchodu, dorazila do Česka loni v prosinci. Unijní kontroloři v ní došli k závěru, že premiér je ve střetu zájmů. Minulý týden došel i český překlad, tuzemským úřadům tak začala plynout dvouměsíční lhůta pro vyjádření.

V případě druhého auditu, který se vztahuje k zemědělským dotacím, proběhlo zatím na konci ledna bilaterální jednání. Nejdříve po tomto setkání Evropská komise auditní zprávu dokončí. To ale může trvat měsíce. Brusel má totiž teď čas na to, aby zaslal zápis z jednání, Česko pak bude moci schůzku ještě připomínkovat.