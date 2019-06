Evropská komise doporučuje Česku soustředit se na udržitelnost důchodového systému a boj s korupcí

Česká republika by měla zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a zavést plánovaná protikorupční opatření. Vyplývá to z pravidelných doporučení, která ve středu pro jednotlivé členské země zveřejnila Evropská komise. Praha by podle ní měla také více podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi.

Praha 17:52 5. června 2019