Úspěch pro jádro. Dosud se s ním nepočítalo, teď má 25 let, říká velvyslanec o plánu Evropské komise

Evropská komise zvažuje dočasné zařazení jádra a plynu mezi udržitelné zdroje. S tímto ústupkem jsou ale spojena velmi přísná kritéria. Například povinnost od roku 2026 spalovat se zemním plynem alespoň 30 procent vodíku je pro Česko i další státy Evropy prakticky neproveditelná, tvrdí manažer pro energetiku Svazu průmyslu a dopravy Jan Harnych. Praha 16:45 4. ledna 2022

S takovým využitím vodíku totiž dosud nepočítalo ani Česko a jeho energetická koncepce, ani plynárenský balíček Evropský komise, který byl zveřejněn v prosinci minulého roku. „Nemáme ani dostupné komerční technologie, ani vybudovanou infrastrukturu,“ upozorňuje.

A problematická je v českém případě také existence hlubinného uložiště pro jaderné elektrárny – jeho založení, které nově Evropská komise požaduje do roku 2050, se totiž zadrhlo na nevoli občanů při hledání vhodného místa.

„Je to spíš problém státu, že s místními nedokázal lépe diskutovat,“ soudí místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 a člen hospodářského výboru sněmovny Michal Kučera, podle kterého je nyní potřeba zejména vyjednat realističtější podmínky.

„Budeme mezi unijními zeměmi hledat spojence,“ slibuje Kučera s tím, že důležité je dojednat kompromis, nikoli vyvolávat „jadernou válku“. S nadějí se dívá například na Francii, která v debatě o energetice zastává pozici oponenta Německa, které se naopak chce jaderných elektráren zbavovat.

„Chceme-li současně neutralitu, energetickou bezpečnost, soběstačnost a přiměřené náklady pro spotřebitele, měli bychom dát jádru šanci. “ Michal Kučera

Obecně Kučera zelenou pro jádro vnímá jako správný krok: „Chceme-li současně klimatickou neutralitu, energetickou bezpečnost, soběstačnost a přiměřené náklady pro spotřebitele, měli bychom dát jaderné energii v českém energetickém mixu šanci. V našich podmínkách jinou možnost nevidím.“

Poslanec TOP 09 dodává, že nová vláda chce jednoznačně podpořit i obnovitelné zdroje – například v podobě ostrovních instalací fotovoltaických panelů na střechy rodinných domů nebo průmyslových budov.

Přijatelný kompromis

Veskrze optimisticky se na výsledek jednání o jaderné energii nebo zemním plynu dívá zvláštní velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška:

„Berme ten výsledek jako kompromis, který je přijatelný pro všechny a nepotěší nikoho. Je to ale obrovský úspěch pro jádro. Žádný jiný unijní dokument o jádru nechtěl nikdy hovořit a teď má jaderná energetika pětadvacet let. A to není úplně málo,“ konstatuje a připomíná, že jádro se tak stává legitimním zdrojem pro boj s klimatickou změnou.

