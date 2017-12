Evropská komise vyzvala Česko, aby vyjmulo výdaje na Čapí hnízdo z programu ROP

Česko má vyjmout výdaje na projekt Čapí hnízdo z programu ROP. Podle ministerstva financí o to požádala Evropská komise. Ministerstvo o jeho vynětí zatím nerozhodlo. Už dříve Radiožurnálu sdělil mluvčí komise Johannes Bahrke, že Evropská komise posuzuje zprávu Evropského úřadu proti podvodům (OLAF) o financování farmy Čapí hnízdo. Praha / Brusel 12:22 22. 12. 2017 (Aktualizováno: 17:55 22. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V době, kdy farma Čapí hnízdo žádala o dotace, Agrofertu oficiálně nepatřila. | Foto: Filip Jandourek

„Česká republika byla ze strany Evropské komise vyzvána, aby výdaje tohoto projektu z programu definitivně vyjmula tak, aby již nemusel být řešen ze strany Evropské komise a mohlo dojít k úplnému uzavření programu ROP Střední Čechy ze strany Evropské komise,“ uvedlo na svých stránkách ministerstvo financí v oficiálním prohlášení.

Resort v prohlášení ale zároveň připomněl, že Čapí hnízdo v současnosti prošetřuje OLAF i Policie ČR. A podle toho jej ministerstvo také eviduje. „Do doby než budou tato šetření uzavřena, není zřejmé, zda jsou výdaje tohoto projektu způsobilé pro proplacení ze strany Evropské komise či nikoli.“

Policie obvinila 11 lidí

Zprávu OLAF o financování farmy Čapí hnízdo posuzuje Evropská komise. V pátek odpoledne to Radiožurnálu sdělil mluvčí komise Johannes Bahrke.

„Můžeme potvrdit, že jsme obdrželi doporučení OLAF týkající se případu Čapí hnízdo. Budeme se jím zabývat. Byli jsme informováni, že české úřady se již rozhodly čerpat výdaje na projekt z programu financovaného EU," napsal.

Kvůli 50milionové dotaci na farmu bylo obviněno 11 lidí, mezi nimi i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO) a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Policie po volbách opětovně požádala o vydání obou k trestnímu stíhání, sněmovna o žádosti dosud nerozhodla.

O zprávě OLAF mluvila v Interview Plus v pátek také eurokomisařka Věra Jourová (ANO), která vysvětlila, že se výsledky vyšetřování nezabývá komise jako celek.

„Tato zpráva jde na stůl regionálnímu rozvoji, tedy útvaru, který vede paní komisařka Creţu. My ty závěry bereme na vědomí s tím, že regionální rozvoj se k tomu nějak postaví. Jako celek o tom ale komise nejedná,“ popsala.

Babiš serveru Novinky.cz řekl, že to nechápe. „Nechápu, jak by to (úřady) mohly vyjmout, když dotace byla přidělena v rámci evropských fondů a Regionálního operačního programu (ROP) pro střední Čechy,“ uvedl pro Novinky.cz. Více se k tomu vyjadřovat nechtěl.

Bývalý předseda výboru regionální rady ROP Střední Čechy Miloš Petera z ČSSD řekl, že padesátimilionová dotace pro Čapí hnízdo byla schválena za hejtmana Petra Bendla (ODS) a finance byly čerpány za jeho nástupce Davida Ratha (dříve ČSSD). Projekt byl podle Petery předáván k proplacení ministerstvu pro místní rozvoj. Dotace úřady vyplácejí z českého státního rozpočtu a teprve následně stát tyto výdaje předkládá ke schválení Evropské komisi.

Server Neovlivní.cz napsal, že ministerstvo financí a středočeský krajský úřad vedené Babišovým hnutím ANO předešly bruselské úřady, které se chystaly podle zjištění serveru vymáhat po Česku miliony zpět. České úřady rozhodly, že dotace bude zaplacena z českého rozpočtu. Padesát milionů tak zaplatí v první fázi daňový poplatník, uvedl web.

Vynětím Čapího hnízda z projektů spolufinancovaných EU ministerstvo financí nepřímo přiznalo, že dotace na ČH nebyla v pořádku. Kdyby si totiž za projektem stálo, tak by takový krok neudělalo a naopak by šlo do sporu s Evropskou komisí, který by se řešil ve správním řízení. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 22 December 2017 &enter>

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila ministerstvo financí vynětím Čapího hnízda z projektů spolufinancovaných EU nepřímo přiznalo, že dotace na Čapí hnízdo nebyla v pořádku. „Kdyby si totiž za projektem stálo, tak by takový krok neudělalo a naopak by šlo do sporu s Evropskou komisí, který by se řešil ve správním řízení,“ uvedl na twitteru.

Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že neví, proč by měl sám dostat zprávu OLAF. Na dotaz, jak se staví k dřívějším informacím médií, podle nichž OLAF došel k podobným závěrům jako česká policie a našel nesrovnalosti ve financování farmy Čapí hnízdo, řekl, že otázka je nesmyslná.

'Nic jsme neobdrželi'

Státní zastupitelství se k informacím o vyšetřování OLAF nechtělo vyjadřovat. „Nic jsme neobdrželi, tudíž se nebudeme nijak vyjadřovat,“ řekla mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová.

Česká policie Babiše podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek kauzu označují za účelovou.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt Farmy Čapí hnízdo v srpnu 2008. V červnu 2010 byla farma otevřena, Babiš ale její vlastnictví odmítal. V roce 2013 uvedl, že neví, komu Čapí hnízdo patří. V roce 2016 na schůzi Sněmovny řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky.