Evropská komise zveřejnila závěrečnou zprávu k auditu. Andrej Babiš je podle ní ve střetu zájmů

Konvalinka: Pořád je tady potenciál pro jednu pěknou vlnku. Když rozvolňování uděláme špatně, může přijít

Konvalinka připouští, že pokud by se objevila mutace, která by účinně obcházela jak imunitní odpověď vůči proti prodělané infekci, tak vakcinaci, šlo by o novou pandemii.