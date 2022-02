Rozšíří se kategorie trestných činů z nenávisti? Oběti musíme chránit, souhlasí europoslanec Kolaja

Evropská komise navrhuje rozšířit seznam trestných činů o nenávistné projevy týkající se genderové identity, sexuální orientace, zdravotního postižení a věku. „Počet trestných činů z nenávisti roste. Oběti musíme chránit, protože všichni Evropané mají mít stejnou právní ochranu,“ souhlasí europoslanec a kvestor europarlamentu Marcel Kolaja (Piráti). Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) namítá, že mu k tomu úřady už roky nedodaly žádná čísla. PRO A PROTI Praha 23:35 9. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marcel Kolaja, Česká pirátská strana, při debatě Českého rozhlasu před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019. | Foto: Khalil Baalbaki

Zdechovský prý už sedm let po úřadech žádá bližší údaje o množství trestných činů z nenávisti. „Dodnes jsme nedostali uspokojivou odpověď. Ačkoliv jsem zastánce toho, aby byly na sociálních sítích regulované některé projevy, v tomhle případě mi to přijde jako nedodělaný návrh.“

„Jde ale i o vymezení trestného činu, aby nebyl postihován každý, kdo se nějak vyjádří třeba proti genderové ideologii,“ tvrdí Zdechovský.

Kolaja ovšem vysvětluje, že debata teprve začíná, zatím nejde o samotné stíhání:

„Evropská komise pouze žádá členské země Unie, aby vyslovily souhlas s tím, že tuto legislativu připraví. Je naprosto bezesporu, že počet trestných činů z nenávisti roste a kategorie, které Komise navrhuje, by měly být právně pokryty stejně jako etnická či národní příslušnost.“

Podle Zdechovského je současná debata příkladem takzvané salámové metody a postup srovnává s tím, jak Evropská unie přistupuje k Zelené dohodě:

„Zvolíme si cíl, který je dobrý, ale chybí nám k němu data. A jde o to, aby legislativa nevznikala na základě pocitů, ale na základě reálných zkušeností policistů. A má to druhý extrém: V debatách v europarlamentu zaznívalo od levicových kolegů a od Zelených, že by chtěli stíhat jakýkoliv projev, který by kritizoval třeba změnu pohlaví u malých dětí bez souhlasu rodičů a tak dále. To jsou extrémy. A tam musíme bránit svobodu slova.“

Kolaja považuje Zdechovského argumentaci o obavách ztráty svobodu slova za zavádějící:

„Pro Piráty je svoboda slova klíčová, ale to přece neznamená, že budeme podporovat rozšiřování nenávisti. Nebavíme se o ničem jiném, než že ke kategoriím etnické a národní příslušnosti přibude kategorie zdravotní handicap.“

„Na konci diskuse nemusí být to, že bychom tento návrh odmítli, ale můžeme také dojít k tomu, že nejsme schopni tyto trestné činy definovat,“ upozorňuje na možná vývoj jednání Zdechovský.

Zdechovský: Neškatulkujme

Nejde o nic nového, definice hate speech už v současném českém právním řádu je, připomíná europoslanec Kolaja. „My chceme jen povolit Komisi, aby představila legislativu, o které budeme diskutovat a která přidá další čtyři kategorie k těm stávajícím.“

„To nesouvisí ani s věkem, ani se sexuální orientací nebo něčím jiným,“ namítá křesťanský demokrat. „Diskutujme o tom, že vyhrožování smrtí komukoliv je extrémní a nepatří do běžné společnosti. Jen to nikdo nechce stíhat a trestat.“

Europoslanec Pirátů opakuje, že jde jen o rozšíření chápání trestného činu z nenávisti o další kategorie.

„Už teď je přitěžující okolnost, je-li trestný čin spáchán na někom s jinou etnickou příslušností. Teď řešíme, jestli do přitěžujících okolností přidáme například zdravotní handicap,“ objasňuje smysl evropského návrhu Marcel Kolaja (Piráti).

„Neměli bychom lidi dále škatulkovat, rozdělovat a ptát se jich, jestli jsou takoví, či jinací. Člověk je člověk. A když mu někdo vyhrožuje, měl by být přísně potrestán, Zákon by se měl obecně věnovat vyhrožování jako trestnému činu,“ žádá Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).