Středula: Zrušení zaručené mzdy porušuje unijní směrnici. Odbory podají stížnost Evropské komisi

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) podá kvůli záměru zrušit v Česku zaručené mzdy ve firmách stížnost Evropské komisi. V chystaném rušení vidí porušení směrnice Evropské unie o přiměřené minimální mzdě. Po pondělním jednání rady ČMKOS to řekl předák odborové centrály Josef Středula. Praha 20:47 15. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Josefa Středuly je základ stížnosti hotový a nyní ji dokončí právníci, podána by mohla být do 14 dnů | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zaručené mzdy by měla od ledna ve firmách zrušit a ve veřejné sféře změnit novela zákoníku práce, kterou schválila vláda a která je ve Sněmovně. Odbory s úpravou nesouhlasí. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už minulý týden řekl, že právní názor odborů nesdílí a chystané úpravy směrnici neporušují.

Minimální mzda by měla do roku 2029 vyrůst na 47 procent průměrného výdělku, schválila vláda Číst článek

„Českomoravská konfederace odborových svazů se rozhodla podat stížnost na Českou republiku ve věci z našeho pohledu špatné implementace směrnice o minimálních mzdách. Jsme přesvědčeni, že tato směrnice je porušována, a to zrušením zaručených mezd v kombinaci s tím, že v jednom sektoru budou a ve druhém ne,“ řekl Středula.

Podle něj je základ stížnosti hotový a nyní ji dokončí právníci, podána by mohla být do 14 dnů. Odboráři tak chtějí přijetí změn předejít, uvedl Středula.

Podle novely by se minimální mzda v Česku měla postupně dostat do roku 2029 na 47 procent průměrné mzdy. Nyní je asi na 41 procentech.

Zaručená mzda, která představuje nejnižší výdělek podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce a která se vyplácí v osmi stupních od minimální mzdy do jejího dvojnásobku, by se měla od ledna ve firmách zrušit. Zůstat by měla ve veřejném sektoru, ale ve čtyřech stupních od minimální mzdy do jejího 1,6násobku.

Jurečka s odbory nesouhlasí

Podle Jurečky změny zaručené mzdy směrnici Evropské unie neporušují. Minulý týden ministr řekl, že s právním názorem odborářů nesouhlasí, právo podat stížnost jim ale neupírá.

Jurečka: Společnost stárne rychleji, než se čekalo. Odsouvání důchodového věku je nutné Číst článek

„Tak, jak aplikujeme směrnici, je to bezprecedentní nárůst minimální mzdy. Bude mít pákový efekt na odměňování na celém pracovním trhu. Přinese podle logického předpokladu růst výdělků,“ uvedl minulý týden Jurečka.

Nyní minimální mzda činí od ledna 18 900 korun. Znovu by se měla upravit v lednu. Měla by v příštím roce dosahovat zhruba 42 procent průměrné mzdy. Podle projednávané novely zákoníku by částka měla být jasná do konce září.

Předloňskou směrnici Evropské unie o přiměřené minimální mzdě mají členské země promítnout do praxe do poloviny letošního listopadu.

Předpis doporučuje nejnižší výdělek na 60 procentech mediánu hrubé mzdy či na 50 procentech průměrné hrubé mzdy. ČMKOS poukazuje na to, že přijetí evropského předpisu nesmí zhoršit dosavadní podmínky.