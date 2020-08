Evropská komise: Skupině Agrofert se dotace na projekty s rizikem střetu zájmů neproplácí

Holding Agrofert spadající do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO) čerpá z unijní kasy pouze dotace, u kterých není riziko možného střetu zájmů. Vyplývá to z vyjádření mluvčí Evropské komise Susanne Conzeové. Ta pro iROZHLAS.cz uvedla, že všechny sporné platby jsou po dohodě s českými úřady až do ukončení auditního šetření pozastaveny. Agrofert přitom nyní získal od zemědělského fondu 177 milionů korun.

Původní zpráva Brusel/Praha 6:00 8. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít