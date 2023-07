Jourová o právním státu v Česku: V Evropě jsme lepší průměr. Řešit by se měla korupce a střet zájmů

Korupce, pluralita médií nebo třeba nezávislost justice. To jsou kritéria, které sledují evropské úřady, když každý rok sestavují zprávu o stavu právního státu v unijních zemích. Komise ve středu představila tu letošní, vyplývá z ní mimo jiné, že se členským zemím podařilo splnit dvě třetiny doporučení, jež Brusel vydal loni. Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová (ANO) k aktuální zprávě řekla, že neukazuje žádné zásadní zhoršení. Rozhovor Praha 17:07 5. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věra Jourová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zpráva přináší pohled na situaci ve všech 27 zemích i Unii jako celku za poslední rok, hodnotí vývoj a přináší konkrétní doporučení. Co všechno při tom Evropská komise sleduje?

Máme docela dobrý pocit z toho, že se situace nezhoršuje, a že se naše doporučení v členských státech plní. Sledujeme situaci v justici, to znamená soudnictví a prokuratuře, v českých podmínkách tedy státního zastupitelství.

Potom sledujeme, jak členské státy řeší protikorupční opatření, dále situaci médií. To jsou takové tři velké kapitoly, které máme v této zprávě každoročně. Srovnáváme trend v každém členském státě, je to tedy 27 zpráv včetně té české.

Jaké jsou největší nedostatky, které vidí Brusel za uplynulý rok, a které země konkrétně v oblasti právního státu nejvíce zaostávají? Je tam nějaká změna?

Je to preventivní zpráva, to znamená, že nepostihuje velké problémy, které třeba vidíme v Polsku či Maďarsku. Jinak ale kritizujeme fungování národních justičních rad, které tedy v Česku nemáme, protože právě přes tyto rady se může stát, že politická sféra má vliv na to, kdo se stane soudcem nebo kdo bude v justici odvolán, což by tak být nemělo.

Hodně kritizujeme situaci v médiích, zejména situaci veřejnoprávních médií, kdy se v některých státech ani tak nejedná o veřejnoprávní službu jako spíše o média podřízená státní moci.

Mluvíme tu o Maďarsku a Polsku?

Taky v tomto směru ale máme doporučení i pro další státy. Podmínky pro média a transparentnost a vlastnictví kritizujeme jako nedostatek v řadě zemí.

V řadě států je potřeba posílit nezávislost soudců a v řadě zemí vidíme problémy, že se dost rychle a dostatečně nevyšetřují korupční kauzy vysoce postavených lidí. Hodně jsem to zjednodušila, ale toto jsou kritické momenty, které se objevují v řadě členských států, nemluvím tady jen o Maďarsku a Polsku.

Postavení Česka

Když to hodně zjednoduším, tak když zpráva říká, že se situace nehorší, není naopak špatnou zprávou, že se situace nelepší?

Situace se zlepšila v řadě států. Právě to jsou ty dvě třetiny doporučení, na které státy slyšely. Ono to doporučení není právně závazné, ale má svou sílu, takže jsem ráda, že ke zlepšením ve státech dochází.

Je tam řada věcí, které stagnují. A také musím říct, že některá doporučení z loňska vyžadují větší čas na provedení. V momentu, kdy doporučíme státu udělat zásadní justiční reformu, nemůžeme čekat, že se to stane ze dne na den.

A jak je na tom Česko? Podle zprávy má stále potíže s korupcí. Kde je problém a jaké další nedostatky Evropská komise v České republice objevila? Daří se úřadům potíže odstraňovat?

V České republice je situace poměrně stabilní. Jsme takový lepší průměr, pokud si troufnu to nějak měřit, protože jde o těžko měřitelné věci. Doporučujeme pokračovat v reformě prokuratury, to znamená státního zastupitelství tak, aby byla opatření proti možnosti odvolání nejvyššího státního zástupce nebo vrchních státních zástupců bez zákonného důvodu, nebo aby to nebylo snadno proveditelné.

Doporučujeme vyjasnit proces stíhání korupce, dokončit revizi legislativy o střetu zájmů a vyjasnění definice konečného vlastníka. Pak máme doporučení zvýšit průhlednost vlastnických poměrů v médiích a zlepšit pravidla a mechanismy pro nezávislé vedení veřejnoprávních médií.

A daří se nám to?

Na všech těchto věcech Česká republika pracuje, dá se říct. Kromě jednoho doporučení, že v českém parlamentu neexistují etická pravidla, podle kterých by poslanci fungovali.

Tady musím ale říct, že v momentu, kdy toto kritizujeme u členských států, tak to zároveň musíme řešit i na úrovni Unie. Nedávno jsem proto navrhla právě zřízení etického orgánu, který by měl držet standardy etiky vysoko u volených představitelů.