‚Pozastavení plateb ve výši 821 797 korun nemělo být provedeno.‘ Proč se vláda chce soudit s Bruselem?

Ministerstvo zemědělství se chce soudit s Evropskou komisí kvůli blokované platbě pro holding Agrofert ve výši 821 797 korun. Vyplývá to z návrhu na podání žaloby k unijnímu tribunálu, který v pondělí šéf resortu Miroslav Toman (za ČSSD) předložil na vládě. Server iROZHLAS.cz má dokument k dispozici. Brusel dotaci zadržel loni v listopadu vzhledem k auditními šetření možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Dokument Praha 16:51 25. května 2020

„České orgány jsou názoru, že pozastavení průběžných plateb za Q4/2018 v celkové výši 30 606,96 EUR (821 797 Kč) nemělo být provedeno,“ píše se ve dvoustránkovém návrhu ministerstva zemědělství na podání nové žaloby na neplatnost rozhodnutí Evropské komise z 30. března, kterým dotaci opětovně zablokovala.

Původně Brusel kvůli auditnímu šetření ohledně Babišova možného střetu zájmů zadržel loni v listopadu pro Agrofert celý balík plateb v celkovém objemu 6,3 milionu korun. Šlo o peníze na projekty financované z Programu rozvoje venkova. Po schůzce se zástupci tuzemských úřadů ale letos v březnu většinu těchto financí uvolnil.

Ovšem s výjimkou jednoho projektu v hodnotě 1,6 milionu korun. Evropská komise proto vydala nové rozhodnutí, které nyní navrhuje resort zemědělství napadnout u evropského soudního dvora. Týká se proplacení výdajů, které holding ze svěřenského fondu šéfa kabinetu vykázal od října do prosince 2018, a to tedy ve výši 821 797 korun.

„Tímto novým rozhodnutím Komise v návaznosti na průběh bilaterálního jednání konaného dne 28. 1. 2020 v Bruselu zrušila původní rozhodnutí a pozastavila část průběžných plateb spojených s Programem rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020,“ uvádí dále ministerstvo v dokumentu.

Soud s Bruselem

Původní žalobu proto doporučuje po konzultaci s vládním zmocněncem pro zastupování státu před unijním tribunálem Martinem Smolkou vzít zpět a podat zbrusu novou. Čas na to má do 10. června, poté ztratí možnost do sporu vstoupit.

„Vzít zpět žalobu vedenou u Tribunálu Soudního dvora EU a podat novou žalobu k Tribunálu Soudního dvora EU na neplatnost Prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2020,“ shrnuje resort závěrem.

Česká vláda se rozhodla na popud ministerstva zemědělství Evropskou komisi zažalovat už zkraje února, jak upozornil Deník N. A to přesto, že unijní kontroloři krátce předtím na schůzce se zástupci tuzemských úřadů avizovali, že část zmiňovaných plateb uvolní. Toman to tehdy vysvětloval tím, že jde o princip. Vláda žalobu jednohlasně odsouhlasila.

A hlasovat o ní bude muset i nyní. Babiš v reakci pro iROZHLAS.cz už dopředu avizoval, že se projednávání tohoto bodu na pondělním zasedání nezúčastní. Na otázku, jestli půjde ze sálu, odepsal v SMS zprávě: „Jo, do sklepa.“

Spor o výklad

Vládní úřady si od žaloby vedle proplacení dotace slibují také to, že evropský soudní dvůr vyjasní výklad českého zákona o střetu zájmů v případě dotací vyplacených skrze Státní zemědělský intervenční fond. Ten loni v listopadu po analýze tuzemské legislativy oznámil, že se na něj nevztahují rozpočtová pravidla, tudíž ani paragraf o střetu zájmů.

Zemědělský fond tak začal Agrofertu dotace z unijní kasy opět vyplácet, a to aniž by měl záruku, že mu Brusel platby posléze skutečně proplatí. Nadále však platí, že dotace na projekty schválené po srpnu 2018, kdy začala platit přísnější evropská směrnice o střetu zájmů, jsou pozastavené.

Soudní pře je důsledkem auditního šetření Evropské komise, které v Česku proběhlo zkraje loňska. Zatímco u zemědělských dotací se na finální závěry stále čeká, první audit řešící kohezní fondy je už hotový. Do Česka dorazil loni v prosinci. Unijní kontroloři v něm došli k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů. Na tahu je nyní ministerstvo pro místní rozvoj, které má na starosti českou reakci.

Premiér Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá a označuje šetření za politickou záležitost. Stejně tak jakékoli pochybení odmítl opakovaně i holding Agrofert.