Řidiče na Evropské ulici v Praze nově sledují speciální kamery. Hlídají, jestli auta nevjíždějí do pruhů vyhrazených pro městskou hromadnou dopravu nebo záchranáře. Zatím fungují v testovacím režimu, pokuty za porušení pravidel proto nehrozí. Pokud se ale systém osvědčí, v dalších letech by mohl pomáhat policistům s přestupky nejen v Praze 6, ale i na dalších místech. Praha 20:14 30. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování systému v Evropské ulici by mělo pokračovat do konce roku. Ilustrační foto | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Kamery jsou umístěné na sloupech veřejného osvětlení a na první pohled se neliší od těch, které v Evropské ulici měří rychlost.

„Úsek evropské jsme vybrali proto, že jde o hlavní tah na letiště a z letiště. Je velmi vytížen. Také jde o rovný úsek, kde toho řidič často zneužívali,“ vysvětluje pro Radiožurnál mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková, proč silničáři s testováním systému začali právě tady.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Evropskou třídu hlídají speciální kamery. Sledují řidiče, kteří jedou pruhem pro autobusy. Natáčel Adam Bejšovec

„Policisté nemohou odstavovat vozidla, protože tam není prostor. Kdyby pokutovali přímo na místě, tak by pruh blokovali. Respektovanost je opravdu nízká,“ dodává.

Zvláštní statistiku o tom, jak řidiči v Praze jezdí v pruzích vyhrazených pro autobusy nebo záchranáře, policie podle tiskového oddělení nevede.

Z analýzy, kterou si nechala zpracovat Technická správa komunikací, ale vyplývá, že jich jsou víc než dvě třetiny. To je pro autobusy velký problém.

„V případě, že tam jeden řidič vjede, tak se okamžitě za ním vynoří další, kteří to poruší, protože vidí, že je předjíždí. Pak se strhne lavina a autobus tam uvízne, takže jako by tam pruh nebyl, a tomu chceme předejít,“ říká Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která pražskou hromadnou dopravu organizuje.

„Právě na Evropské je míra porušování největší. Ten bus pruh je relativně dlouhý, takže autobusy ušetří poměrně hodně času. A je tam čím dál vyšší frekvence autobusů ze Středočeského kraje - od Kladna, od Slaného, od Rakovníka,“ přibližuje.

Vláda dala zelenou změně bodového systému, za závažné přestupky by řidičům hrozily přísnější tresty Číst článek

Zatím bez pokuty

Informace o přestupcích zatím kamery neposílají. Jestli budou, to záleží na vyhodnocení zkušebního období. Řidičům, kteří by do vyhrazeného pruhu vjeli omylem, by ale pokuty nechodily ani potom, uklidňuje Lišková.

„Pokud vjíždíte do úseku neoprávněně - v časech, které jsou stanovené na dopravním značení, v Praze to bývá od šesti hodin od rána do jedenácti a dále potom od čtrnácti do sedmnácti - tak vás sejme první kamera. Uprostřed úseku je pak dopravní značka, která vás na to pomocí registrační značky, která se na této dopravní značce objeví, upozorní,“ popisuje mluvčí Technické správy komunikací.

„Pokud vyjedete, tak je to pouze preventivní informace. Pokud ale pokračujete, sejme vás druhá kamera, která potom připraví balíček pro přestupkové řízení,“ upřesňuje.

Pokud se systém osvědčí, ROPID by ho chtěl podle Drápala ve městě rozšířit. „Určitě bychom to rádi dali na všechna místa, kde policie nemůže řidiče pokutovat. Je to typicky Plzeňská ulice, částečně třeba i Bělohorská. Může se to týkat Strakonické ulice. Je to obecně aplikovatelné na jakákoliv místa,“ podotýká.

V Praze je teď asi 55 kilometrů vyhrazených pruhů. Testování systému v Evropské ulici by mělo pokračovat do konce roku.