Ignorantské chování ANO přivolává, že Evropská unie zarazí vyplácení dotací do Česka, varuje Peksa

Premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na tom, že čerpání dotací pro firmy z jeho svěřenských fondů bylo v souladu s předpisy. A to navzdory závěrečné zprávě auditu Evropské komise. „Audity Komise definitivně potvrdily, že Babiš je ve střetu zájmů. Evropský parlament musí udělat další kroky, aby tuto protiprávní situaci vyřešil," vysvětluje europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) pro Český Rozhlas Plus. Pro a proti Praha 20:40 17. května 2021

Podle europoslance Ondřeje Knotka (ANO) kroky Evropského parlamentu nedávají smysl: „Auditní zpráva je z listopadu 2019 a její zveřejnění neznamená potvrzení střetu zájmů, je to jen názor Evropské komise, proti kterému je stejně hodnotný právní názor České republiky.“

Evropský parlament chystá rezoluci, která má předejít zneužívání dotací, jaké podle něj předvedlo Česko. Je ale tato rezoluce oprávněná?

„Od listopadu 2019 obě strany spolu spolupracují na systémových opatřeních včetně střetu zájmů. Europoslanci na to několikrát byli upozornění přímo eurokomisařem, takže samotná rezoluce jde proti reálnému stavu dění,“ tvrdí politik vládní strany.

Peksa ale namítá, že verdikt auditorů je finální. „A to, že nějaký právník Agrofertu někde říká, že se o tom chce dohadovat, je irelevantní. Kdokoliv, kdo je placen Andrejem Babišem, jistě bude říkat, že nejde o verdikt definitivní. Ale definitivní je.“

Knotek opakuje, že jednání mezi českou a evropskou stranou probíhají. „Evropská komise vítá způsob, jakým Česká republika spolupracuje na souvisejících opatřeních, díky čemuž komise včetně odpovědného komisaře ví, že není v tuto chvíli jakékoliv riziko vůči rozpočtu EU.“

S tím ale Peksa nesouhlasí. „Z pohledu evropského práva je věc uzavřená. A protože je faktický stav věci zjištěn, musí Evropský parlament přijmout politická opatření, aby Andrej Babiš ve svém protiprávním jednání nemohl pokračovat,“ vysvětluje nezbytnost rezoluce Pirát.

„Je to jen názor Evropské komise, proti kterému je stejně hodnotný právní názor České republiky." Ondřej Knotek (ANO)

Europoslanec ANO ovšem nadále trvá na tom, že žádný definitivní verdikt vyřčen nebyl. „Evropská komise dala svůj definitivní názor, proti tomu je názor České republiky. V tuto chvíli není reálný problém, jen hypotetický. Evropský parlament se zde chová politicky, což nemá nic společného s tím, co se děje mezi Komisí a Českem.“

„Firma Agrofert čerpala dotaci z české pokladny, kterou by měla urychleně vrátit,“ shrnuje problém Peksa. „Všichni zúčastnění ministři, tedy paní Alena Schillerová, Klára Dostálová (obě za ANO) a další, by měli pracovat na tom, aby firma peníze vrátila. Jinak se dopouštějí protiprávního jednání. Je možné, že tato vláda to nerozhodne, protože tito ministři se chtějí chovat jako komplicové Andreje Babiše.“

Europoslanec z české vládní strany ale připomíná, že prý jde o „novou legislativní záležitost" a Evropská komise vodítka k řešení této situace vydala až letos v dubnu.

„Evropský parlament musí přijmout politická opatření, aby Andrej Babiš ve svém protiprávním jednání nemohl pokračovat." Mikuláš Peksa (Piráti)

„Je tu otevřený právní názor, obě strany se domluvily. Opozice strašila lidi vracením peněz, teď přicházejí s novým nástrojem, ale nemají pro to oporu. A z výroků pana Peksy je to slyšet,“ hájí vládní verzi sporu Ondřej Knotek (ANO).

„Kolegové z ANO tím, že ignorují zákony České republiky a Evropské unie, přivolají na nás řízení, které tady nikdo nechce. A nakonec Unie zastaví vyplácení dotací do Česka. To se stane, pokud se budeme takto ignorantsky chovat nadále, celou situaci nadále zdržovat a tvářit se, že se nic neděje,“ varuje Mikuláš Peksa (Piráti).

Poslechněte si celou debatu. Ptá se Karolína Koubová.