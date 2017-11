Češi nevěří unii kvůli vlastním politikům. Svádějí své chyby na Brusel, tvrdí expert

Evropskou unii vnímá pozitivně třetina Čechů, což je nejméně ze všech členských států. A zhruba pětina je pro přijetí eura. Zjistil to průzkum Eurobarometru. „Důvěra lidí často nesouvisí s tím, co se v unii děje. Volby ukazují, že český volič není spokojen s fungováním domácího politického systému a přenáší se to do nedůvěry v Evropskou unii,“ říká Petr Kaniok z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity.

Brusel/Praha 11:30 16. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít