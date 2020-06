Výroba léků, vakcín a zdravotnického materiálu se musí vrátit do Evropy, zdůrazňuje Charanzová

„O tom nikdo nepochybuje. Oblast zdravotnictví nikdy nebyla na prvních místech unijních priorit a pandemie je pro nás všechny velkou zkušeností. Ukázaly se mezery v tom, jak členské státy fungují,“ říká místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová (za hnutí ANO).

Neznamená to však, že by se snad evropské zdravotnictví mělo řídit z Bruselu, je ale třeba věci více koordinovat a připravit pandemický plán. „Neviděla bych to jako radikální změnu, ale že se ponaučíme a připravíme si lepší formu spolupráce,“ dodává. „Musíme se rychle připravit a mít strategický pandemický plán. K tomu nepotřebujeme změny smluv, ale vůli členských států se dohodnout.“

„Co se týče společných nákupů zdravotnického materiálu, tak to se už v podstatě děje a jsou s tím pozitivní zkušenosti. Vyčlenily se peníze na výzkum a vývoj, ještě je ale třeba zlepšit spolupráci expertů,“ uvádí Charanzová s tím, že problematický je sběr dat, kdy každý stát eviduje počty nakažených a úmrtí různě.

Členské státy si podle ní dobře uvědomují problém závislosti na Číně, pokud jde o dodávky zdravotnického materiálu. „Musíme vrátit výrobu léků, vakcín a zdravotnického materiálu na evropský kontinent,“ zdůrazňuje.

Budoucnost Unie?

„Vnímám naléhavost toho, že celá řada lidí není spokojena s vývojem Unie. Ten projekt se v některých oblastech rozjel příliš rychle a všemi směry. Ukazuje se, že když přijdou krizové momenty, tak tápeme. Měli bychom diskutovat, kam by se Evropská unie měla ubírat,“ dodává pro Plus Charanzová.

Poslechněte si celý rozhovor Veroniky Sedláčkové s místopředsedkyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou.