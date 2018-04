Budou pokračovat koaliční jednání mezi ANO a sociální demokracií. Na víkendovém sjezdu KSČM předseda strany Vojtěch Filip prohlásil, že komunisté jsou připraveni na účast v rozhovorech o budoucí vládě. Taková trojstranná jednání podpořil i prezident Miloš Zeman. Dočká se Česko po měsících vlády v demisi kabinetu s důvěrou sněmovny? Praha 17:20 23. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Debata ČRo Plus: Být, či nebýt v Evropské Unii? Jiří Pospíšil | Foto: Filip Jandourek

„Nikdy není dobré se spoléhat na potenciální partnery, kteří jsou na extrémním křídle politického spektra,“ uvedl v pořadu Pro a proti místopředseda ČSSD a pardubický hejtman Martin Netolický.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nedělejme Evropě divadýlko, že se u nás extremisté nepodílejí na vládě, žádá šéf TOP 09 Pospíšil

Ten uznal, že situace je „zablokována“ a jednání s KSČM je „bohužel“ jedno z mála možných řešení. „Odpovědnost za celou situaci nese hnutí ANO, protože trvá na jedné osobě, která má ale problémy.“

„Andrej Babiš mluví o tom, že by tradiční strany měly skončit v propadlišti dějin a jediná správná cesta je jeho populistické hnutí. Ukazuje se, že to tak není. Právě demokratické strany už půl roku drží nějaké principy a hodnoty..., a sociální demokracie se rozhodla jednat především proto, že v politice se jednat má.“

Hnutí ANO si prý musí uvědomit, že ostatní strany nejsou jen tak do počtu. „I když nedostaly takový mandát od voličů, tak v celkovém součtu jsou stále většinou v Poslanecké sněmovně.“

„Jestli chce pan premiér převzít zodpovědnost za spolupráci s extrémními politickými stranami, tak je to jeho zodpovědnost, ale sociální demokracie chce jednoznačné záruky, že tato hlasovací mašinérie fungovat nebude.“

Mezi tyto záruky by měla patřit pravidelná jednání mezi koaličními partnery, jasně nastavený systém koaličních schůzek i smírčích řízení. „Mělo by se jasně říci, o čem musí být hlasováno společně. Pro mně jsou to základní programové teze, kromě toho také návrh zákona o státním rozpočtu.“

„Dále se najde celá řada otázek, které musí být vydiskutovány především mezi koaličními partnery, až pak má přejít jednání do sněmovny. Tak je to normální, a doufám, že jednání povedou k těmto závěrům,“ shrnul Netolický.

131 dnů bez důvěry: Babišovy sliby, personální změny i nalezené miliardy. Jaké má vláda výsledky? Číst článek

Pospíšil: komunisté se vracejí k moci

Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil konstatoval, že téměř 30 let po sametové revoluci se komunisté vracejí k moci. „Oslavují to, a za to může osoba Andreje Babiše.“

„Tím, že Babiš trvá na tom, že za každou cenu bude premiér, i když je trestně stíhán, tak mu nezbývají jiní partneři než extremisté a sociální demokraté... Kdyby učinil úkrok a hnutí ANO mělo jiného premiéra, pak už ANO mohlo vládnout s demokratickými stranami.“

Europoslanec uznal, že ČSSD je nyní ve složité situaci. „Na jedné straně obhajují, že premiér nemá být trestně stíhaný, na druhé straně je zde mimořádně atraktivní nabídka pěti postů ve vládě včetně ministerstva vnitra... Tak výhodná nabídka se už opakovat nebude.“

„Chápu Andreje Babiše, že chce dělat velkého státníka a hrát v Evropské unii významnou roli. Je to i chvályhodné, ale Evropě vadí Okamura. Proto se teď vytváří pokus o demokratickou vládu s podporou komunistů, Okamura bude někde v záloze, ale stejně se reálně bude podílet na vládě hlasováním na půdě sněmovny.“

Opětovná volba Vojtěcha Filipa předsedou KSČM potvrzuje, že komunisté jsou "hladoví" po účasti ve vládě, a upřednostnili proto ve volbě svého dosavadního šéfa, přestože je dovedl k historicky nejnižšímu volebnímu výsledku. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 21 April 2018

Předseda TOP 09 je přesvědčen, že první Babišův pokus o sestavení vlády byl díky benevolenci prezidenta spíše jen cvičením. „Teď to vypadá, že se vyjednávat začíná, a já přeji sociálním demokratům, aby zmíněné záruky opravdu dohodli, byť jsem k tomu skeptický.“

„Spíš myslím, že je důležité, aby sociální demokraté ve chvíli, kdy psané záruky přestanou platit, v sobě našli sílu a z takové vlády odešli, i když budou mít posty ve vládě. I o tom může v budoucnu nastat debata,“ upozornil Jiří Pospíšil.