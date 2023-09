Kdo navrhne dalšího českého eurokomisaře? Podle Richterové kromě STAN také Piráti

Válek: Hodlám předložit změnu zákoníku práce. Po půldenní směně alespoň jedenáct hodin odpočinku

Poslední změna platí od 1. října, podle Válka (TOP 09) by se vrátit do původního stavu mohla od ledna. Řekl to v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce.