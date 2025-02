Evropská unie nezakáže topit dřevem, byl to první návrh a špatný, uklidňuje europoslanec Farský

Předběžný návrh Evropské komise na zpřísnění pravidel pro nová kamna a kotle vyvolal bouřlivé reakce. Čeští výrobci upozorňují, že by to znamenalo likvidaci trhu, přičemž nová zařízení by se stala cenově nedostupná. A ke kritice se přidali i politici a ministerstva. „Je to bouře ve sklenici vody. Zároveň je to mix dlouhodobě budovaného euroskepticismu a neznalosti fungování Evropské unie,“ uvádí europoslanec Jan Farský pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha 19:24 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Farský, STAN | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vznikne předběžný pracovní návrh, který je poslán členským státům a organizacím k připomínkám a taky jednotlivým organizacím a svazům. A najednou z toho byla taková kauza, že to vypadalo, že nám zítra přijdou vytrhat kotle a zakážou topit dřevem. Což mimochodem nikdy nebylo součástí,“ rozebírá politik.

Poukazuje přitom na to, že dokument vznikl na základě zadání členských států z roku 2015, kdy Česko zastupovala vláda ČSSD a hnutí ANO. Cílem melo být čistší ovzduší a efektivnější spalování. A bylo na úřednících, aby vymysleli řešení.

„Nyní přišel návrh, že tohle by mohla být cesta. Ten je špatný. A je moc dobře, že se jednotlivé státy ozvaly a řekly, že toto cesta není,“ doplňuje europoslanec s tím, že návrh je nyní přepracováván, k čemuž by prý došlo i bez humbuku okolo.

Zástupci topenářů byli podle něj osloveni, aby zformulovali své připomínky, stejně jako ekologové či ekonomové. „Nikdo to nemá ušité na míru. Finální rozhodnutí bude na členských státech a bude politické,“ podotýká.

Mění se cesta, ne cíl

Farský zdůrazňuje, že dřevo je obnovitelný materiál a jeho využívání zvyšuje naši energetickou soběstačnost, na rozdíl od dovozu plynu a dalších paliv.

„Je to strategický materiál a jsem si stoprocentně jistý, že k jeho omezení nedojde. Za Česko to budeme blokovat, ale to ani nebylo navrženo. Přesto to ale vzbudilo onu hysterii,“ podivuje se.

„V Evropě máme daleko větší problémy, než abychom plýtvali energií – lidskou, odbornou i politickou – na debaty o krbech a topení, když máme válku na Ukrajině. Priority Evropské unie mají být úplně někde jinde,“ doplňuje s tím, že uvedený návrh nyní může být odložen na neurčito.

V Evropě se nyní diskutuje i o revizi Green Dealu, a byť Farský upozorňuje na to, že zmiňovaný návrh není jeho součástí, obecné cíle zůstávají stejné.

„Svět se změnil a je nesmysl říkat, že můžeme pokračovat podle plánů z roku 2019. Cíle ale nikdo nezpochybňuje a jsem tomu rád, protože to je naše odpovědnost k budoucím generacím. Nechci svým dětem a vnoučatům předat tuto zemi v neobyvatelném stavu. Cesta k tomu ale povede jinudy,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.