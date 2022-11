Orbán dostal poprvé nůž na krk. Odchod z EU ani konec maďarské ságy ale nečekám, říká analytička

Problémy Maďarska s porušováním principů právního státu se táhnou už řadu let, v posledních měsících se však situace vyhrotila. „Orbán má poprvé za více než deset let, kdy je v Maďarsku premiérem, nůž na krku,“ říká v nové epizodě Bruselských chlebíčků ředitelka pro výzkum Asociace pro mezinárodní otázky Pavlína Janebová. Maďarský premiér si to podle ní uvědomuje a snaží se, aby jeho země nepřišla o přístup k unijním penězům. Praha/Brusel 6:26 7. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavem Maďarska se v listopadu pod vedením českého předsednictví budou znovu zabývat ministři pro evropské záležitosti (ilustrační foto) | Zdroj: Český rozhlas

Hrozba, že Maďarsko přijede v přepočtu o téměř 190 miliard korun z evropských fondů, podle Janebové zafungovala jako motivace k ústupkům. Vláda Viktora Orbána proto vůbec poprvé pracuje na reformách.

Zda ale myslí snahu o nápravu fungování maďarského soudnictví či mediálního systému vážně, podle analytičky není jisté. Zároveň se totiž v posledních měsících vyostřuje Orbánova protievropská rétorika.

Orbán vs. EU

„Situace, ve které se aktuálně Viktor Orbán nachází, zejména pokud jde o ekonomiku, je v řadě ukazatelů tragická a neexistuje perspektiva, že by se to v nejbližší době zlepšilo. Vidíme, že Viktor Orbán a jeho vláda vsadili na to, že budou vinit Evropskou unii a sankce uvalené na Rusko,“ říká Pavlína Janebová.

Stavem Maďarska se v listopadu pod vedením českého předsednictví budou znovu zabývat ministři pro evropské záležitosti.

Jaké kroky činí maďarská vláda, aby o unijní peníze nepřišla? Budou ostatním členským zemím stačit, aby rozpočtovou pojistku nespustili? A proč má Viktor Orbán už tolik let výraznou podporu Maďarů? Pusťte si nejnovější epizodu Bruselských chlebíčků.

Autoři podcastu Bruselské chlebíčky Zdeňka Trachtová a Viktor Daněk | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas