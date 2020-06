Britský záznam, který eviduje Babiše jako osobu s rozhodujícím vlivem na Agrofert, posoudí i v Bruselu

Na půdě Evropského parlamentu se má příští týden mluvit o britské evidenci českého premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše coby ovládající osoby Agrofertu. Navrhují to europoslanci v rámci projednávání údajného střetu zájmů předsedy vlády. Reagují tak na zjištění Radiožurnálu, že úřady Velké Británie evidují Babiše jako osobu s rozhodujícím vlivem na jednu z dceřiných firem holdingu. Praha/Brusel 11:45 10. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rezoluce o střetu zájmů českého premiéra má podporu všech frakcí v europarlamentu | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Europoslanci mají příští týden hlasovat o rezoluci, která Andreje Babiše kritizuje kvůli jeho údajnému střetu zájmů. A mluvit by mohli i o tom, že v britské evidenci figuruje český premiér jako osoba ovládající holding Agrofert. Potvrdil to lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

„Ta rezoluce se bude opírat i o nově zjištěné dokumenty, které se týkají právě informací v britském rejstříku a toho, kdo je konečným majitelem a příjemcem benefitů ze společnosti Agrofert,“ konstatoval europoslanec. Podle něj má rezoluce podporu všech poslaneckých frakcí, a to včetně Aliance liberálů, jejímž členem je i hnutí ANO. Britský záznam podle Zdechovského Babišův střet zájmů potvrzuje.

A podobně se vyjádřil např. i německý europoslanec za Zelené Daniel Freund. „Ten fakt, že Andrej Babiš je v Británii evidovaný jako skutečný vlastník Agrofertu, opodstatňuje to podezření ze střetu zájmů,“ uvedl Freund pro Radiožurnál, který byl členem kontrolní mise evropské komise do České republiky.

Babiš má podle něj pouze tři možnosti, jak se s problémem vypořádat: prodat Agrofert, přestat pobírat do Agrofertu jakékoliv veřejné podpory nebo dotace, nebo odstoupit.

Podle europoslankyně za ODS Veroniky Vrecionové bude britská evidence Babiše předmětem jednání na plénu. „Určitě to tam zazní, tím jsem si jistá,“ řekla Vrecionová.

‚Premiér nás neovládá‘

Sám Babiš na opakované otázky neodpověděl. „O Agrofertu s vámi mluvit nebudu,“ řekl premiér minulý týden Radiožurnálu. A nereagoval ani na dodatečné otázky zaslané v úterý přes SMS.

Mluvčí holdingu Karel Hanzelka odmítl, že by předseda vlády Agrofert jakkoliv ovládal. „Andrej Babiš Agrofert ani jeho dceřiné společnosti neřídí a ani neovládá. Ve Velké Británii je odlišná právní situace a podle tamní legislativy se do registru zapisují všechny osoby určené zákonem, a to bez ohledu na to, jestli vykonávají nebo mohou vykonávat nějaký faktický vliv,“ konstatoval Hanzelka.

Například podle proděkana pražské právnické fakulty Michala Tomáška ale evropská legislativa jako osobu s rozhodujícím vlivem vnímá toho, kdo firmu skutečně ovládá, byť jen neformálně.

„To je v obecné rovině rozdíl mezi pojetím českého práva a práva Evropské unie. U nás je stále zdůrazňován takový ten formalismus, tedy že nejsem nikde veden v nějaké kolonce, tudíž na to nemám vliv. Kdežto evropské právo jde po tom faktickém výkonu toho vlivu. Tedy že nemusím být nikde veden, ale v zákulisí mohu ten subjekt ovládat,“ vysvětlil Tomášek.

I proto je podle něj registrace Babiše coby osoby s rozhodujícím vlivem na firmy z holdingu ve Velké Británii důležitá. Právě britská legislativa je totiž podle něj dlouhodobě z pohledu problematiky střetu zájmů brána za optimální a příkladnou.

Podle britského obchodního rejstříku má premiér rozhodující vliv na dceřinou firmu Agrofertu – společnost Greenchem. Záznam tam vložila sama firma, a to loni v červnu. Andrej Babiš je podle něj osobou s rozhodujícím vlivem proto, že firmu může kontrolovat přes svěřenské fondy. To v praxi znamená, že podle britských úřadů může de facto ovládat i celý koncern.

Svěřenské fondy

Doslova britský rejstřík v souvislosti s Greenchem poněkud kostrbatě uvádí, že Babiš má podobně jako ostatní ze zmíněné pětice „výkonnou pravomoc, rozhodující vliv nebo přímou kontrolu nad kroky fondu, přičemž představitelé svěřenského fondu pak mají zároveň výkonné pravomoci, rozhodující vliv nebo přímou kontrolu nad samotnou obchodní společností“.

Jako datum registrace všech pěti osob s rozhodujícím vlivem je pak v rejstříku uvedený 3. únor 2017 – tedy den, kdy Babiš své akcie Agrofertu do fondů vložil.

Server Seznam Zprávy v úterý upozornil na to, že německé úřady na rozdíl od těch britských nebo slovenských Andreje Babiše jako skutečného vlastníka Agrofertu neevidují. V databázi nicméně figuruje premiérova manželka a další lidé z vedení jeho svěřenských fondů.

Podle evropské směrnice proti praní špinavých peněz z roku 2018 měly všechny evropské státy letos v lednu spustit veřejný rejstřík skutečných majitelů obchodních společností. Ve většině států včetně Česka nicméně registry zatím nefungují.

Kabinet v této souvislosti tento týden schválil návrh příslušného zákona, který je ale podle opozice i protikorupčních organizací k Babišovi v otázce možného střetu zájmů příliš vstřícný.

Premiér a šéf hnutí ANO by podle něj byl sice považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých holding Agrofert vložil, ale na rozdíl od britského nebo slovenského výkladu už nikoliv za vlastníka samotného holdingu. Umožnila to změna, kterou do návrhu vložilo v rámci meziresortního připomínkového řízení ministerstvo financí řízené Alenou Schillerovou nominovanou hnutím ANO.