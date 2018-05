Přeškrtnutí symbolu EU na registrační značce muže skončit i zákazem řízení, varuje ministerstvo dopravy

Právo dávat najevo své politické názory má v České republice samozřejmě každý. Na některých místech to ale může být problematické, například na registrační značce automobilu. Přeškrtnutí symbolu Evropské unie, které je na českých automobilech občas vidět, může způsobit i to, že auto bude ze strany úřadů a policie hodnocené jako vozidlo bez registrační značky. Pro server iROZHLAS.cz to uvedl Zdeněk Neusar z ministerstva dopravy. Praha 6:00 6. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Registrační značka na automobilu v centru Prahy | Foto: Petr Jadrný | Zdroj: Český rozhlas

„Obecně platí, že registrační značka má přesně definovanou podobu a formu a pokud ji nemá, na takové vozidlo by mohlo být obecně pohlíženo jako na vozidlo bez registrační značky a tam by se mohlo jednat o přestupek,“ popsal Neusar s tím, že za takový přestupek „hrozí zákaz řízení od šesti měsíců až do jednoho roku“.

„Otázkou také je, jestli by se v některém z případů nemohlo jednat o hanobení symbolu Evropské unie, ale to už potom není kompetence ministerstva dopravy,“ dodal Neusar.

Značka vám nepatří

Přeškrtnutý symbol na registrační značce je přestupek i podle mluvčího pražských policistů Tomáše Hulana. „Samozřejmě to proti předpisům je. Na registrační značku, ani do její těsné blízkosti nelze lepit nebo zobrazovat cokoliv jiného, co není schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a mohlo by změnit význam registrační značky,“ vysvětluje Hulan.

Registrační značka se totiž podle Hulana po vydání nestává majetkem vlastníka automobilu, ale patří stále státu.

Podle Neusara se ale nejedná o častý přestupek. „Z praxe nevím o žádném takovém případu, kdy by přeškrtnutí symbolu EU na registrační značce bylo řešeno v rámci nějakého přestupkového řízení,“ řekl.

Jak už ale dříve řekl Českému rozhlasu Hradec Králové Jan Čížkovský z královéhradecké krajské policie, podobné případy se stávají.

„Pokud při kontrole zjistíme, že je na registrační značce například nějaká samolepka, která ani tak velkou měrou neznesnadňuje čitelnost dopravní značky, řešíme tento přestupek v blokovém řízení. Zákon nám umožňuje uložit pokutu až do výše 2 000 korun,“ popsal Čížkovský s tím, že pokud by úprava registrační značku zakrývala výrazněji, hrozí řidiči pokuta až 10 000 korun.

I podle ministerstva dopravy je rozhodující čitelnost značky. „Podstatné z našeho pohledu je, aby registrační značka byla umístěna na místě, které je k tomu určené konstrukčním řešením vozidla, aby nedošlo k její ztrátě, byla čitelná nejméně na vzdálenost 40 metrů,“ řekl na závěr Neusar.