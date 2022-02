‚Dáváte těžké otázky.‘ 6 ministrů nezná základy fungování evropské unie, někteří netuší ani počet členů

Šest ministrů neví, jak fungují základní mechanismy Evropské unie. Nevěděli, co je trialog, neznali odpověď na otázku, které rady nebudou při svém předsednictví řídit. Dva ministři dokonce nevěděli ani to, kolik má unie členů a kdy se Česká republika stala jejím členem. Vyplynulo to z ankety Radiožurnálu, který oslovil všechny ministry a ptal se jich na základní informace o unii. Už za necelých pět měsíců totiž budou předsedat Radě Evropské unie. Praha 5:00 3. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejhůř z ministrů dopadl v anketě Radiožurnálu Vlastimil Válek (TOP 09). Na snímku s hlavou v dlaních, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Nemám nejmenší tušení, fakt ne, to bych hádal,“ odpověděl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na otázku, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie. Někteří jeho kolegové znali přesné datum 1. května 2004; ke správné odpovědi ale stačilo říct jen rok.

Na další dotaz, kolik členů má Evropská unie, Válek nejprve odpověděl: „Hodně.“ A několikrát to zopakoval. Pak řekl, že po vystoupení Velké Británie z unie „jeden ubyl“. A je jich tedy? „O jednoho míň,“ řekl a zase to několikrát zopakoval.

Až poté, kdy mu reportér Radiožurnálu navrhl, že stejně jako ostatní ministři může říct, že neví, se Válek odhodlal ke konkrétnímu číslu. „26? 23? 25?“ zkoušel. Správnou odpověď – 27 ale netrefil. Na ostatní otázky pak už pouze odpovídal, že neví.

Počet členských států neznal ani Válkův kolega z vlády Pavel Blažek (ODS). „To vám z hlavy neřeknu. Nevím,“ odpověděl okamžitě. U otázky o datu přistoupení Česka do unie se na chvíli zamyslel: „To si musím vzpomenout, to bylo v roce 2006? Nevím, tak nějak.“ Své odpovědi pak sám zhodnotil: „To jsem tedy uspěl výborně. Bude to se jmény? Tak to mám radost.“

Jmenovaná vláda Petra Fialy | Zdroj: Kancelář prezidenta republiky

Oba přitom mohou hrát během předsednictví důležitou roli. Vláda si totiž jako jednu ze svých priorit stanovila téma covidu, které by mohl řešit právě ministr zdravotnictví Válek. A Blažek bude předsedat nejméně dvěma schůzkám ministrů spravedlnosti zemí Evropské unie.

Termín vstupu Česka do unie byl i nad síly ministra pro místní rozvoj, místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše. Ten odpověděl, že Česko vstoupilo do unie referendem, na rok si ale nevzpomněl.

„Nevím z hlavy, dobrý, dál,“ řekl. Zatím to ale vypadá, že konkrétně resort místního rozvoje české předsednictví tolik nezasáhne.

Radiožurnál položil ministrům celkem pět otázek, které se týkaly základních informací o fungování unie a toho, s čím se ministři budou při předsednictví setkávat.

Třeba s tím, že v trialogu předsedající země vyjednává o finální podobě legislativy se zástupci Evropského parlamentu a Evropské komise, což vědělo jen osm ministrů. Čtyři ministři si to pletli s předsednickým triem, které tvoří tři státy předsedající v pořadí za sebou.

Jen pět ministrů vědělo, že v říjnu budou Radě EU předsedat v Lucemburku, kam se jednání pravidelně třikrát za rok přesouvají z Bruselu. A jen dva znali správnou odpověď na to, které rady Česko řídit nebude, protože mají vlastní předsednictví – Evropskou radu a Radu pro zahraniční věci.

‚Nemám ankety rád‘

Někteří ministři odpovídat rovnou odmítli. „Anketu ne, nemám ankety rád, neznám otázky a dopředu říkám, že ankety nedělám,“ reagoval na žádost Radiožurnálu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Odmítl i jeho spolustraník a premiér Petr Fiala.

Podobně to dopadlo s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL), ačkoli ten nejprve s anketou souhlasil. To když zazněla nejprve lehčí otázka na počet členů Evropské unie a termín přistoupení České republiky. „Dvacet sedm a od roku 2004,“ odpověděl správně.

Po další otázce, které rady Česko jako předsednická země řídit nebude, si povzdechl: „Vy mi dáváte těžké otázky.“ A po chvíli ticha dodal: „Já bych požádal příště otázky. Je to trochu nefér... Děkuju za pochopení, ale tohle se nedělá. Na rovinu, pro příští spolupráci... já myslím, že jsme normálně komunikující lidé a jestli se chceme navzájem nachytávat, nedělejme to. Je to nefér, věnujme se věcným věcem. Ne že se budeme zkoušet jak ve škole,“ ukončil odpovědi v anketě odchodem. Následující den se Nekula přes svého mluvčího redaktorce Radiožurnálu za svou reakci omluvil, anketu přesto nedokončil.

Také ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) po otázce – které rady Evropské unie České řídit nebude – odešla se slovy: „To nevím a to si myslím, že je úplně zbytečná otázka.“ Po chvíli se ale vrátila, aby anketu dokončila. Na další otázku – kdo zasedá v trialogu - odpověděla špatně a na poslední otázku, kde bude Česko řídit Rady EU v říjnu, řekla, že neví.

Nutno poznamenat, že v jejím resortu se v rámci předsednictví České republiky nebude projednávat tak sledovaná legislativa.

Naopak důležitou digitální agendu bude mít zřejmě na starosti ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, nestraník za hnutí STAN. Ten ale jako jediný z ministrů na žádosti Radiožurnálu nereagoval. Mluvčí resortu Vojtěch Srnka od minulého týdne několikrát slíbil, že se pokusí anketu vyjednat, pak se ale pokaždé odmlčel.

Politolog: Styděl bych se

Politology, které Radiožurnál oslovil, výsledek ankety překvapil. „Je to tristní a smutné,“ reagoval Jan Kovář, politolog z Metropolitní univerzity v Praze.

„Když jdu do politiky, měl bych o nejdůležitější organizaci, ve které Česká republika je, vědět aspoň základní informace. Je to něco, co by politik na takové pozici měl vědět automaticky, a styděl bych se, kdybych to nevěděl. A to nejen jako politik, ale i při rozhovoru s kamarády u piva,“ dodal.

Podobně reagoval politolog ze Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Valeš. „Překvapuje mě to, protože o předsednictví víme se značným předstihem a i podle toho měl vypadat výběr ministrů Fialovy vlády,“ řekl.

Svědčí to podle něj o dvou věcech: „O nízkém politickém vzdělání některých politiků v tom, jak funguje Evropská unie, což by se českým politikům po téměř dvaceti letech v Evropské unii už nemělo stávat. A druhá věc je to, že tomu nepřikládají význam, což je tváří v tvář tomu předsednictví možná ještě horší zpráva.“

Využije Česko šanci?

Schopnost porozumět vztahům mezi institucemi a zavedeným postupům jako je vyjednávání finální podoby legislativy v takzvaném trialogu s Evropskou komisí a europoslanci bude stěžejní zvláště pro několik ministrů, na které dopadne nejnáročnější a nejsledovanější legislativa.

Na prvním místě půjde o balík opatření k radikálnímu snížení emisí v rámci Zelené dohody (Green Deal), o které bude muset vyjednávat především ministryně životního prostředí Anna Hubáčková za KDU-ČSL.

„Klimatická změna bude klíčová a bude příležitostí pro Českou republiku, aby poupravila kurz našim směrem. Pokračování Green Dealu už asi nezabráníme, ale mohli bychom víc prosazovat náš pohled na energetickou politiku a na koncepci toho, co jsou ještě ekologicky šetrné zdroje a co už ne,“ říká politolog Valeš.

„Čili v rámci mantinelů evropské strategie, ale s určitou prioritizací našich zájmů a našich představ. Ale pokud ti lidé nevědí o fungování EU, tak ta šance zůstane nevyužita,“ dodává.

Ministryně Hubáčková odpověděla správně jen na dvě otázky z pěti. Trialog popletla s předsednickým triem, říjnové jednání rad Evropskou unií nasměrovala do Prahy místo do Lucemburku a které rady Česko řídit nebude, nevěděla.

„Aha, to se omlouvám, už jsem asi unavená,“ komentovala své odpovědi. „Těch změn termínů je víc a já teď ještě nevím, kdy všechno a kde bude, protože na nás padají ještě nějaké konference posunuté z loňského roku,“ dodala.

Jen dva odpověděli správně

Kromě klimatu a covidu si vláda jako svou prioritu stanovila také téma bezpečnosti, půjde tedy o úkol nejspíš hlavně pro ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Rakušan je jedním ze dvou ministrů, kteří odpověděli na všechny otázky správně.

Tím druhým je ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek ze STAN, jenž se z titulu své funkce stane tváří českého předsednictví v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku. Za všechny unijní státy bude například mluvit k europoslancům.

Anketa

Otázky:

Kolik má Evropská unie členských zemí? (27) Odkdy je členem Česká republika? (od roku 2004, přesněji od 1. 5. 2004) Které formace Rady EU Česko během svého předsednictví řídit nebude? (Evropská rada neboli summit, tomu předsedá předseda Evropské rady Charles Michel, a Rada pro zahraniční věci neboli FAC, té předsedá vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční a obrannou politiku Josep Borrell) Kdo zasedá v trialogu? (zástupci předsednické země Evropské unie, Evropského parlamentu a Evropské komise) Kde bude Česko v říjnu řídit Radu EU? (v Lucemburku; jednání rad se tam vždy z Bruselu přesouvají v dubnu, červnu a říjnu. Na Česko tedy vyjde jen říjen)

Martin Kupka (ODS), ministr dopravy

Martin Kupka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po odchodu Velké Británie dvacet sedm. 1. května 2004. Je to především ta velká Evropská rada, která má svého předsedu Charlese Michela. tu druhou nevím. Komise, parlament a rada. Ve Štrasburku? Ne počkejte, v Lucemburku.

Ivan Bartoš (Piráti), ministr pro místní rozvoj

Ivan Bartoš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvacet sedm. Referendem. Nevím z hlavy, dobrý, dál. Často si to politici pletou, včetně pana premiéra a já jsem to minule zvoral. Evropská rada. Druhou netuším, řeším teď svůj resort. Komise, parlament a rada. Netuším.

Martin Baxa (ODS), ministr kultury

Marina Baxa | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvacet sedm. My jsme do Evropské unie vstoupili v roce 2004. Evropská rada, protože to je strategický orgán, který rozhoduje o směřování Evropské unie a je tvořen členskými státy EU. Druhou nevím. Současná předsednická země, nastupující země a země, která předcházela. Francie, Česká republika, Švédsko. Kdybyste se zeptala, kde to bude v létě, tak bych řekl, že v Praze.

Pavel Blažek (ODS), ministr spravedlnosti

Pavel Blažek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

To vám z hlavy neřeknu, nevím. To si musím vzpomenout, to bylo v roce 2006? Nevím, tak nějak. Evropskou radu a dál nevím. Nevím. Lucemburk, to vím, to mám v programu.

Jana Černochová (ODS), ministryně obrany

Jana Černochová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvacet sedm. 1. května 2004. To netuším. Zasedají tam poslanci Evropského parlamentu, lidé z Evropské komise a úředníci nebo ministři příslušných vlád, které předsedají. Ve Štasburku? Nevím.

Petr Gazdík (STAN), ministr školství

Petr Gazdík předával pololetní vysvědčení, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvacet sedm. 1. května 2004. Bude řídit radu Evropské unie, nebude řídit evropskou komisi. Ty tři po sobě jdoucí země. Štrasburk, ne, Lucemburk, pardon.

Anna Hubáčková (za KDU-ČSL), ministryně životního prostředí

Anna Hubáčková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvacet sedm. 2004. To nevím, nerozumím otázce. Země, která předchází, řídí a která bude. Francie, my a Švédsko. Já doufám, že v Praze.

Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministr práce a sociálních věcí

Marián Jurečka přijíždí na zasedání vlády. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvacet sedm. Květen 2004. Tak to nevím. Rada, parlament, komise. V Bruselu.

Helena Langšádlová (TOP 09), ministryně pro vědu, výzkum a inovace

Poslankyně a kandidátka na ministryni pro vědu a výzkum Helena Langšádlová z TOP 09 | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Dvacet sedm. 2004. To nevím a to si myslím, že je úplně zbytečná otázka. Země, která předsedala před námi, a ta, která bude předsedat po nás. Nevím.

Jan Lipavský (Piráti), ministr zahraničních věcí

Dvacet sedm členských zemí. 2004. Zahraniční rada. Komise, parlament a rada. Nevím.

Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ministr zemědělství

Zdeněk Nekula | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvacet sedm. Od roku 2004. Já bych požádal příště otázky. Je to trochu nefér... Děkuju za pochopení, ale tohle se nedělá. Na rovinu, pro příští spolupráci... já myslím, že jsme normálně komunikující lidé a jestli se chceme navzájem nachytávat, nedělejme to. Je to nefér, věnujme se věcným věcem. Ne že se budeme zkoušet jak ve škole.

Anketu nedokončil a odešel.

Mikuláš Bek (STAN), ministr pro evropské záležitosti

Mikuláš Bek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvacet sedm. Od roku 2004. Evropskou radu a Radu pro zahraniční věci. Zástupci Evropského parlamentu, rady a komise. Lucemburk.

Vít Rakušan (STAN), ministr vnitra

Tisková konference vlády. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvacet sedm. Po referendu v roce 2004. Evropská rada a Rada pro zahraniční věci. Zástupci rady, evropského parlamentu a evropské komise. Tak to už víme, na to se připravujeme, je to ve Štrasburku. Tedy v Lucemburku, omlouvám se.

Michal Šalamoun (za Piráty), ministr pro legislativu

Jednání o důvěře vládě v Poslanecké sněmovně ČR. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvacet sedm. 1. května 2004. Zahraniční rada a tu druhou nevím. Komise, rada a parlament. V Bruselu, ale fakt tipuju.

Vlastimil Válek (TOP 09), ministr zdravotnictví

Tisková konference vlády. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

26, 23, 25. Nemám nejmenší tušení, fakt ne, to bych hádal. Já se obávám, že jeden z nich bude zdravotnictví a to bych chtěl změnit. Nemám nejmenší tušení. Pokud to bude v rámci předsednictví České republiky, tak to bude v Praze, ale tohle nebude v Praze. Fakt to nevím.

Ministr financí Zbyněk Stanjura a premiér Petr Fiala, oba z ODS, odpovídat odmítli. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za hnutí STAN na žádosti Radiožurnálu nereagoval.