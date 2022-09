Evropská komise chce změkčit dohled nad dluhy. Bolavé zuby je lepší rychle vytrhnout, říká ekonom

Evropská komise se v říjnu chystá navrhnout reformu dosavadního dohledu nad hospodařením států EU. Podle Komise čeká Evropu éra rychlejšího zadlužování. Na ozdravení veřejných financí proto chce dát vládám víc času. Fakticky to bude znamenat konec pravidel a situaci to v dlouhém období zhorší, varuje hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň v nejnovější epizodě podcastu Bruselské chlebíčky. BRUSELSKÉ CHLEBÍČKY Brusel 9:31 26. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Komise čeká Evropu éra rychlejšího zadlužování. | Zdroj: Český rozhlas

Snižování státních dluhů ekonom Petr Bartoň přirovnává k trhání bolavého zubu: „Krátká a nečekaná bolest je lepší, než být v agonii celé odpoledne. Škubnutí bude znamenat bleskovou bolest, ale vyhneme se smrti tisíci řezy, jak říká Shakespeare.“

Potřebujeme reformu?

Evropská komise podle diplomatických zdrojů Bruselských chlebíčků uvažuje nad tím, že by opustila dosavadní princip, kdy státy EU, které mají nadměrný dluh, musí každoročně své zadlužení o něco snížit. Místo toho by podle chystaného návrhu měly přijít s desetiletým plánem snižování dluhů, který by jim však krátkodobě umožňoval i větší schodky rozpočtu.

Dosavadní unijní fiskální pravidla jsou kvůli ekonomickému propadu během pandemie vypnutá. Než se je pokusit reformovat, bylo by podle Bartoně lepší se k nim co nejdříve vrátit.

Ekonom Petr Bartoň a Zdeňka Trachtová ve studiu při natáčení Bruselských chlebíčků | Foto: Filip Nerad | Zdroj: Český rozhlas

Co přesně bude chystaná změna v praxi znamenat? Jak vážné problémy mohou Evropu kvůli dluhům čekat? Začne se místo států více zadlužovat i sama EU? A pomohlo by teď euro Česku? Odpovědi nabízí nejnovější epizoda Bruselských chlebíčků. A řeč bude taky o plyšových kozách.