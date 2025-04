Evropská unie zavádí pravidla pro sanitky. Od roku 2027 budou mít i v Česku stejný vzhled a vybavení

Svítivá žluto zelená šachovnice a červeno modré majáky. Takový jednotný vzhled budou mít postupně všechna záchranářská auta v Česku. Novelu vyhlášky ministerstva zdravotnictví tento týden odsouhlasila Evropská komise. Začít má platit už teď na jaře. Nový design ale bude pro sanitky povinný až za dva roky. Praha 13:48 5. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednotný vzhled, který budou mít v budoucnu všechna záchranářská auta v Česku | Zdroj: ZZS Jihomoravského kraje

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby nyní nemusí platit peníze navíc za změnu vzhledu starých sanitek, které vyhlášce neodpovídají.

„I když vyhláška začíná platit tento rok, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby nemusí nechat vozidla hned upravit. Nový design budou muset mít až vozidla zaregistrovaná v České republice od 1. ledna 2027,“ upřesnil pro Radiožurnál mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Starší záchranářská auta, která neodpovídají jednotnému vzhledu, budou do té doby moct ještě dojezdit s původním vizuálem. Vyhláška prošla podle Jakoba notifikací u Evropské komise tento týden a ve Sbírce zákonů vyjde tento nebo příští měsíc.

Na autech dál zůstane žluto zelená šachovnice. Žlutá pole ale budou muset mít jednotný odstín připomínající barvu síry. Sjednocené budou také nápisy a umístění loga krajů, což dnes mohl mít každý region jinak. Na zadní části aut budou povinné červené reflexní pruhy. Vyhláška také počítá s červeno modrými majáky místo modrých.

„Červená barva na majících je výborně vidět i v době, kdy svítí sluníčko, kdežto modrá barva za těchto podmínek není vidět. Pokud by se používaly pouze červené majáky, tak za tmy mohou snadno splynout s koncovými světly projíždějících automobilů,“ vysvětluje dopravní expert Roman Budský.

Nový design bude pro sanitky povinný až za dva roky | Zdroj: ZZS Jihomoravského kraje

Podle unijních předpisů by měly být sanitky sjednocené všude v Evropě, aby je lidé snadno poznali. Vedení resortu zdravotnictví říká, že auto záchranky by mělo být nezaměnitelné i při akci, na které zasahují záchranáři z různých krajů nebo z různých zemí. Doteď se mohly vozy v drobnostech lišit.

„Navazují na evropské předpisy a harmonizují je tak, aby vozidlo záchranky vypadalo stejně v Česku, Rakousku, Německu, Holandsku a tak dále,“ popisuje prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb Marek Slabý.

Jednotné vybavení

Stejné by mělo být i vybavení každého záchranářského auta. Vyhláška proto jednoznačně popisuje i to, co má být uvnitř sanitky. Záchranáři kdekoliv v Česku díky tomu poskytnou pacientům ze všech koutů země stejnou péči. Podle Slabého se navíc do normy dostaly i další typy vozů, které tam doposud chyběly.



„Vyhláška byla měněna také proto, že jsme přidávali jeden zásadní odstavec o tom, že zdravotnická záchranná služba nemá pouze sanitní vozidla, ale i ta pro řešení mimořádných události a transport více pacientů naráz,“ přibližuje Slabý. Záchranné služby díky tomu budou moct čerpat evropské dotace i na nákup těchto vozů.

A co na to samotné krajské záchranky? „Barevné provedení našich sanitek je v souladu s návrhem už nyní, stejně tak majáky na nových autech. Další opatření budeme činit, až po vydání novely,“ uzavírá mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová. Podobně se vyjádřili i další krajští záchranáři.



Stejné by mělo být i vybavení každého záchranářského auta | Zdroj: ZZS Jihomoravského kraje