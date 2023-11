Evropská dodávka zbraní Ukrajině pokulhává. ‚Splnění se ještě můžeme přiblížit,‘ věří Černochová

Plán Evropské unie dodat Ukrajině do března milion kusů dělostřelecké munice má trhliny. Při úterním jednání ministrů obrany zemí Unie někteří pochybovali, zda se ho podaří splnit. Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton řekl, že je to otázka členských zemí, které musí munici objednat. „Udělali jsme významný krok, který by měl ke splnění závazku napomoci,“ uvedla pro Radiožurnál ministryně obrany Jana Černochová. Praha 22:11 14. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně obrany Jana Černochová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaká je tedy realita po jednání ministrů v úterý v Bruselu? Je možné ten závazek ještě stihnout?

Všichni pevně věříme, že je možné se ke splnění toho závazku alespoň přiblížit. Myslím si, že jsme udělali poměrně významný krok, který by tomu mohl napomoci. Ministři obrany zemí EU dnes schválili společné prohlášení, v němž apelují na banky a další finanční instituce, aby obranný průmysl nediskriminovaly a poskytovaly mu finance na rozvoj.

Řada společností, a to nejenom v Česu, ale i jinde v Evropě se potýká s nedostatkem finančních prostředků. Potřebovaly by různé typy provozních úvěrů, ale pro banky se zbrojní průmysl v posledních letech stal sprostým slovem.

A to si myslím, že se teď změnilo nejen díky válce na Ukrajině, ale právě i díky tomu společnému prohlášení ministrů obrany. Té problematice se v minulosti říkalo taxonomie, upozorňovalo na to i Česko jako předsednická země.

Upozorňovala jsem na to opakovaně i já a jsem ráda, že konečně i kolegové v rámci EU došli ke změně, že jsme tedy toto společné prohlášení vydali. Samozřejmě bude záležet na přistupu bankovních institucí, ale je to první krok k tomu, aby se některé bariéry prolomily.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton apeloval na členské země, že musí munici objednat, když ji chtějí dodat na Ukrajinu. Realizovalo už Česko nějakou objednávku munice pro Ukrajinu právě v rámci tohoto závazku?

Česká republika je zemí, která umí munici dokonce vyrobit. Proto jsem hovořila o tom, že tady bohužel celá řada firem v minulosti poukazovala na to, že májí lidi, kteří umí munici vyrábět, že mají prostory, kde ji mohou vyrábět, ale nemají finanční prostředky na to, aby mohli zabezpečit tu základní výrobu, protože jim na to banky nechtějí půjčovat.

Takže Česko určitě munici vyrábí, snažíme se naše závazky plnit a ta míra nějaké samostatnosti a soběstačnosti je velkým tématem, se kterým jsme šli i do našeho koaličního prohlášení v rámci vlády. Podpora obranného průmyslu v Česku je naší prioritou, je mojí prioritou a snažíme se tomu nyní neklást zbytečné překážky.

Firmám ale musí někdo zaplatit za to, že munici vyrobí a státy musí munici nejprve objednat. Jsou tedy země, které třeba už nyní přislíbily nějaké další rychlé dodávky munice na Ukrajinu?

V Evropě i mimo EU existuje celá řada iniciativ. Můžu zmínit Copenhagen iniciative, můžu zmínit Ramstein iniciative. Je spousta iniciativ, prostřednictvím kterých poskytují bohatší země finanční podporu těm zemím, které sice mají kapacitu a schopnosti, ale nemají dostatek finančních prostředků.

Problém vidím spíše v rychlosti, v minulosti jsme se v Česku potýkali s nedostatkem střelného prachu. Musíme ho vozit ze zámoří, protože tady některé třeba i naše společnosti nedokázaly střelný prach vyrábět v takové míře a v takové kvalitě, aby splňoval některé normy.

To se postupem času mění, pro to děláme maximum. Takže jsem ubezpečila kolegy ministry i vedení tohoto výboru, že jsme na dodávku munice Ukrajině připraveni a podporujeme ji, včetně výroby, která probíhá na různých úrovních i v Česku nebo ve společných závodech se Slovenskem.

Vím, že jste koncem října jednala v Poličce ve firmě STV group, což je tuzemský největší výrobce munice. Vy jste zmiňovala problém firem s úvěry u bank, oni ale také říkají, že už jedou na plný výkon. Je tedy vůbec možné v dohledné době tu výrobu navýšit?

Myslím si, že kapacity zrovna třeba v Poličce mají. Staví nové výrobní haly. Je to opět o penězích. Pokud tady bude jistota, že jim banky poskytnou úvěry, že budou mít odbytiště, že se trh nějakým způsobem stabilizuje, že dostanou firmy zaplaceno, tak to je samozřejmě předpoklad k tomu, že ty společnosti budou do rozvoje svých kapacit i nadále investovat.

A myslím si, že přesně to ty české firmy dělají a dokonce se snaží v rámci svých akvizicí v zahraničí třeba i skupovat některé tamní zbrojní společnosti, aby ty kapacity a soběstačnost naší země i ve prospěch Ukrajiny posílily. Za první republiky jsme v této oblast patřili mezi velmoci a myslím si, že máme na co navazovat

Stále máme dostatek lidí, kteří tomuto „řemeslu“ rozumí. Akorát to, že se na něj v minulosti pohlíželo jako na nečisté, jeho expanzi zbrzdilo. A to se teď mění i díky tomu společnému prohlášení.