Nejvyšší účast za 20 let? V celé Evropě odvolila polovina voličů, odhaduje parlament. Brity nepočítá

Nejvyšší účast za posledních 20 let. Tak podle dosavadních odhadů vypadá průměrná celounijní účast ve volbách do Evropského parlamentu. K volebním urnám od čtvrtka do neděle dorazilo 49-52 procent voličů. Jde o odhad z 27 členských států, není mezi nimi ale Velká Británie, pro niž bude odhad znám až po 23. hodině. V neděli večer to uvedl mluvčí Evropského parlamentu. V Česku nejspíš účast nepřesáhla 25 procent.

