Babišovy kšiltovky za milion, koncerty Ortelu za 8 tisíc. Jak strany utrácely před evropskými volbami?

Aplikace obsahuje pro jednotlivé partaje informace o tom, do kterých regionů jejich reklama mířila a na jaké demografické skupiny byla zaměřená. Ukazuje tedy, že například Piráti mířili primárně na mladší věkové kategorie, častěji muže, a to zejména v Praze a v Jihomoravském kraji. Sociální demokraté pak cílili na mladší ženy a starší muže, a to napříč republikou.

„Na náš obsah reagovalo nejlépe publikum ve věku 18 až 35 let, nejčastěji z Prahy a Brna, ale silný byl i středočeský region, jihočeský a moravskoslezský. Cílení odpovídá strategii, s níž jsme šli do voleb, prakticky bylo ověřeno jako správné a validováno povolební analýzou Medianu,“ potvrdila serveru iROZHLAS.cz mluvčí Pirátů Karolína Sadílková.

Cílení reklamy Není úplně snadné určit, zda strany své reklamy zaměřovaly cíleně. Facebook totiž při vytváření reklamy nabízí její zacílení na lidi podobné těm, kteří již stránku partaje „lajkují“. Pokud tedy stranický správce odklikal to, co mu Facebook nabídl, reklama se ukázala lidem, kteří mají ke straně blízko. To mohl a nemusel být záměr: sice nemá smysl přesvědčovat přesvědčené, ale některé strany se třeba své voliče snažily dostat k urnám. U ANO, které sbírá voliče napříč republikou, ale je zacílení na moravskoslezský region zřejmé. Třetina reklam lidovců se pak zobrazila na Moravě: zda burcovali své voličské jádro, nebo sem pustili reklamu „omylem“, ale data nevysvětlují.

SPD své inzeráty cílilo převážně na muže, a to od mladších až po ty ve středním věku, přičemž šlo hlavně o obyvatele Ústeckého kraje. ANO zase mířilo kromě Prahy na severní Moravu a Slezsko, mezi pohlavími ale nedělalo zvláštní rozdíly.

Facebook klasifikuje politické reklamy algoritmicky a výsledky obsahují řadu chyb. Část reklam neměla s politikou nic společného, často šlo o inzerci komerčních produktů či služeb (biokosmetika, kuchyňské náčiní, jazykové školy, veterinární ordinace, předpověď počasí, pletené oblečení...), mezi politické inzerenty byly často zařazovány i zpravodajské servery, které o politice psaly.

Redaktoři proto zkoumali, kteří zadavatelé reklamy inzerují ve prospěch některé z partají, která kandidovala do europarlamentu. Náklady na reklamu pak byly přičteny „na vrub“ té partaje, kterou propagovaly, a to bez ohledu na to, zda si reklamu oficiálně zadala stránka té či oné strany.

Například reklamy zadané stránkou Jiřího Drahoše tak byly přičtené koalici TOP 09 a Starostů, protože byly v jejich prospěch. Ze stejného důvodu se na účet Pirátů započítaly reklamy zadané stránkou Jiřího Smoljaka, stránka Jsem hrdý Slovan pak zase nakupovala reklamy ve prospěch SPD.

Tereza Čemusová a Jan Cibulka