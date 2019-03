Evropské volby podraží o čtvrt miliardy korun. Stát zaplatí za větší lístky a přidá volebním komisím

Květnové volby do Evropského parlamentu vyjdou státní pokladnu až na 754 milionů korun. To je o 250 milionů víc než před pěti lety. Uvedlo to ministerstvo financí. Stát nedávno zvýšil odměny pro volební komisaře. Desítky milionů korun navíc ale vydá také za papír kvůli větším hlasovacím lístkům. Praha 9:11 21. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cenu evropských voleb navýší také hlasovací lístky. (ilustrační snímky) | Foto: Radek Kalhous | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Volby letos prodraží hlavně odměny pro členy okrskových volebních komisí, a to o 100 milionů korun. Komisaři dostali přidáno už při loňských komunálních a senátních volbách. U těch řadových se odměna zvýšila z 1300 na 1800 korun.

Cenu evropských voleb ale navýší taky hlasovací lístky. Ty totiž budou větší než před pěti lety. A to proto, aby byli všichni kandidáti na jedné straně a lidé nemuseli lístek otáčet.

Inventura europoslanců: nejvýraznější je Telička, propadl Payne. ‚Jen idioti jsou na všech hlasováních,‘ říká Číst článek

„Zvýšily se ceny za tisk, kompletaci a distribuci hlasovacích lístků, a to o 37 milionů korun. Projevila se zde zejména zvýšená cena papíru a také větší velikost hlasovacích lístků, které budou nově tištěné na formát A4,“ doplnila pro Radiožurnál mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.

O dalších 16 milionů korun se pak zvýšila předpokládaná cena za doručení hlasovacích lístků na adresu trvalého bydliště.

Celkový výdaj na volby 754 milionů se může ještě změnit. Strany a hnutí dostávají od státu příspěvek na úhradu volebních nákladů podle počtů získaných hlasů. Ministerstvo financí si na to letos vyhradilo téměř 126 milionů korun.

„Politické straně, která ve volbách získala nejméně 1 % z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 30 Kč,“ vysvětlil mluvčí resortu Zdeněk Vojtěch.

Česko jako jeden volební obvod

Účast v evropských volbách ale bývá nízká. Před pěti lety například necelých 20 %. Stát tak stranám nakonec vyplatil zhruba 42 milionů korun.

V evropských volbách se volí jedna strana, do obálky se vkládá jeden hlasovací lístek. Rozdíly jsou v tom, že při volbách do europarlamentu je možné dát kandidátům pouze dva preferenční hlasy, při volbách do sněmovny je možné zakroužkovat čtyři.

Pokud bude Británie v době eurovoleb členem EU, musí hlasovat, zní z Evropské komise Číst článek

Česká republika je také jedním volebním obvodem, to znamená, že lidé volí při eurovolbách stejné kandidáty. V případě sněmovních voleb je republika rozdělená do volebních krajů a každý kraj má různé hlasovací lístky.

Rozdíly zde jsou i pro kandidující subjekty. U voleb do sněmovny musí koalice dvou politických stran či hnutí získat nejméně 10 % hlasů. V případě evropských voleb stačí koalici k tomu, aby se do europarlamentu dostala, získat minimálně 5 % hlasů.