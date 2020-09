Evropská komise má problém s Babišovým poradcem. Nesplňuje předpoklady pro to, aby se dostal do výboru

Nominace premiérova vlivného poradce Jaroslava Ungermana do klíčového evropského výboru se zadrhla. Podle Evropské komise nesplňuje předpoklady k tomu, aby se mohl stát členem Evropského hospodářského a sociálního výboru. Vyplývá to z neveřejného dokumentu komise, který má Radiožurnál k dispozici. Brusel 15:00 11. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská komise má problém s Babišovým poradcem Jaroslavem Ungermanem | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Ungermana si vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) prosadila navzdory doporučení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, která do výboru zvolila jiné kandidáty. Což vedlo k protestu neziskových organizací, které za tím vidí možnou snahu premiéra hájit zájmy velkých zemědělských podniků.

Evropský hospodářský a sociální výbor je poradní orgánem EU, má konzultační pravomoci. Dává stanoviska Evropské komisi, Radě EU a Evropskému parlamentu. Česko v něm má 12 zástupců - čtyři z nich nominují zaměstnavatelské svazy, čtyři odbory a čtyři nevládní organizace. Svoje stanoviska poskytuje na celoevropsky významná témata, jako je třeba migrace nebo oblast zemědělství.

„Pan Ungerman nezastupuje žádnou organizaci zaměstnavatelů, zaměstnanců ani jinou organizaci občanské společnosti. Proto se jeho jmenování zdá jako nenaplňující požadavky článku 300(2) Smlouvy o fungování Evropské unie,“ píše se v dokumentu z 13. 8. 2020. Do Česka materiály dorazily na začátku září.

„Nemohu to komentovat, neznám to stanovisko,“ řekl Radiožurnálu Ungerman.

Stejně tak se komise pozastavuje nad jménem Jarmily Dubravské, kterou rovněž neziskový sektor nedoporučil. U ní zase není komisi jasné, jakou organizaci zastupuje. Jak totiž upozornil už v minulosti Deník N, Dubravskou sice navrhla Agrární komora, ale později s ní ukončila spolupráci.

„Já nevím o žádném stanovisku komise, nezlobte se,“ odbyla další dotazy Dubravská. Později dodala stručně: „Zastupuji Agrární komoru ČR na základě rozhodnuti představenstva a platného usnesení.“

Státní tajemnice pro evropské záležitosti z úřadu Vlády Milena Hrdinková pro Radiožurnál uvedla: „Informace, které Evropská komise požadovala doplnit, jsme doplnili a věřím, že to bude v pořádku.“ Premiér Babiš na dotaz, zda bude na nominaci dál trvat, zatím nereagoval.

Protesty neziskových organizací

Nominace Ungermana i Dubrovské vyvolaly v minulosti protesty u neziskových organizací, protože oba mají ve výboru obsadit místa, která jsou právě pro zástupce neziskového sektoru.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace je ale nedoporučila - v hlasování dostali podle dokumentů, které má Radiožurnál k dispozici, nízký počet hlasů: Ungerman jen tři hlasy a Dubravská jeden.

Rada přitom doporučila jinou čtveřici kandidátů, z nichž kandidát s nejméně hlasy jich získal 18. Premiér to ale nevzal v potaz a vláda nakonec na svém květnovém zasedání dva z doporučených kandidátů nenominovala a místo nich poslala do Bruselu právě Babišova poradce Ungermana a Dubravskou. Zástupci nevládního sektoru kvůli tomu protestovali jak u premiéra Andreje Babiše, tak sepsali i dopis do evropských struktur.

„Dosud nám nebylo vysvětleno, proč do těch zásahů do nominací došlo. My se domníváme, že jsou oba zástupci spojeni se zemědělstvím a hájí spíše zájmy velkých podniků. Takže za tím vidíme zájem posílit vliv a práva velkých podniků při vyjednávání evropské zemědělské politiky,“ říká předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček, který je jedním ze signatářů protestních dopisů. Sedláček aktuálně kandiduje za STAN v Horoměřicích.

Genderová vyváženost

Na protest proti výběru zástupců v červnu odešla z Rady vlády pro nestátní neziskové organizace předsedkyně Výboru pro EU Pavla Dusíková Jindrová.

„S lítostí jsem sledovala, jak kandidáti, kteří byli vybráni za nejvhodnější členy, byli nahrazeni lidmi s minimální podporou. Celý proces vnímám jako nerespektování odbornosti členů a neúctu k práci, kterou (dobrovolně a bez nároku na odměnu) členové výboru a členové rady z řad NNO této činnosti věnují," napsala podle ČTK Dusíková Jindrová v dopise místopředsedkyni rady pro neziskovky Heleně Válkové (ANO).

Zástupcům neziskovek státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková na to konto napsala, že se premiér pro jejich nominaci za neziskové organizace rozhodl kvůli snaze o genderovou vyváženost a pravidelnou rotaci expertů.

Komise svoje stanovisko poslala na začátku září Radě EU a členským zemím. Teď o něm bude jednat Výbor stálých zástupců (COREPER) a následně by měla nominace formálně schválit některá z rad ministrů.