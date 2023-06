Charanzová, nebo Dostálová. Potenciální jedničky do eurovoleb reprezentují odlišná křídla hnutí ANO

Obě nestraničky za hnutí ANO, jeho výrazné tváře a ženy. To jsou některé z charakteristik, které spojují europoslankyni Ditu Charanzovou s bývalou ministryní pro místní rozvoj a nynější poslankyni Poslanecké sněmovny Kláru Dostálovou. Mohly by vést kandidátku do Evropského parlamentu, jaké priority by ale zastávaly? Z ankety serveru iROZHLAS.cz vyplynulo, že v jejich případě dochází ke střetu konzervativního a liberálního směřování v řadách ANO. Praha 5:00 8. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potenciální jedničky do eurovoleb reprezentují odlišná křídla hnutí ANO, Dita Charanzová a Klára Dostálová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Zatímco domácí zástupci ANO následují směr, který vytyčil předseda Andrej Babiš, europoslanci se drží původních témat, která hnutí definovala v jeho začátcích. Vyplývá to z rozsáhlé ankety serveru iROZHLAS.cz, ve které bylo oslovených 90 poslanců, senátorů, europoslanců, hejtmanů a primátorů.

Před více než dekádou načrtnul ideový otec Babiš liberální rysy ANO v duchu „catch-all“. Hnutí je ale v poslední době poznamenáno vývojem. O něm se diskutuje zejména od začátku května, kdy se Babiš zúčastnil národovecké a konzervativní konference CPAC v Budapešti.

Poslanci Evropského parlamentu se v odpovědích pro iROZHLAS.cz, které reflektují nálady v hnutí ANO, odvolávají na volební program, se kterým jim voliči dali mandát. Jsou však mezi nimi patrné rozdíly.

Ženská část delegace ANO je liberálnější než jejich mužští kolegové. Ti si naopak notují třeba s bývalou ministryní Klárou Dostálovou, o které se nyní uvažuje, že by mohla příští kandidátku hnutí do europarlamentu vést. Nejpatrnější protiklad je zřejmý právě u zamýšlené jedničky pro volby v příštím roce a někdejší lídryní, současnou europoslankyní Ditou Charanzovou.

Co je catch-all? Andrej Babiš přišel poprvé s označením hnutí ANO za catch-all stranu na sněmu v roce 2019. Podle politologa Aleše Michala se celou dobu jedná o marketingové přikrytí ideologického posunu doleva. Původnímu politologickému konceptu přitom podle něj ANO vůbec neodpovídá. Babišovo ANO se navíc podle Michala neumírňuje, spíše naopak.

„Osobně se řídím volebním programem, na základě kterého mě do Evropského parlamentu zvolili občané. V poslední době jsem zaznamenala některá vyjádření představitelů hnutí směrem ke konzervativnímu a vlasteneckému proudu, což v minulosti nebylo,“ říká Charanzová.

Ideové ukotvení ANO vnímá Dostálová odlišně. „Já nejsem členkou hnutí, ale za poslední roky nevnímám nějaký názorový posun. Líbí se mi model catch all party, otevřené komunikace a dialogu s různými názorovými proudy. Dnes je moderní nenaslouchat ostatním a utvrzovat se v tom, že ‚můj‘ názor je jediný správný a já jsem opravdu ráda, že hnutí ANO touto cestou nejde,“ reflektuje.

Všechny odpovědi na anketní otázky najdete ve vizitkách níže. Článek pod nimi pokračuje.

Dita Charanzová europoslankyně za ANO 1. Za tu dobu, co jste v hnutí, vnímáte sama nějaký jeho ideologický posun? Osobně se řídím volebním programem, na základě kterého mě do Evropského parlamentu zvolili občané. V poslední době jsem zaznamenala některá vyjádření představitelů Hnutí směrem ke konzervativnímu a vlasteneckému proudu, což v minulosti nebylo. 2. Jak byste definovala postoje hnutí ANO v kategoriích levice/pravice a konzervativní/liberální atd.? A jak své osobní postoje? Hnutí ANO je v současné době na evropské úrovni součástí politické frakce, která vyznává liberální hodnoty. A to je politika, za kterou já stojím a i nadále stát budu. 3. Jaký politický subjekt je podle Vás pro ANO nejpřirozenějším možným partnerem? Na evropské úrovni je hnutí ANO součástí frakce evropských liberálů. Osobně tak spolupracuji s liberálnimi a středovými stranami z celé Evropy. 4. Jste pro tzv. manželství pro všechny a pro ratifikaci Istanbulské úmluvy? Jednoznačně ano. 5. Bylo podle Vás chybou schválit na Evropské radě Green Deal? Ne. Jednalo se o obecný závazek v boji s klimatickou změnou, jehož cílem je zabránit zhoršování životního prostředí. Jednotlivé konkrétní implementační kroky ale musí brát v potaz možnosti jednotlivých států a dopady na životní úroveň občanů. 6. Je podle Vás elektromobilita tou správnou cestou? Je to jedna z cest, ale neměla by být jediným řešením. Neměli bychom vše vsadit jenom na tuto kartu, která nas navíc dostane do větší závislosti na dovozech surovin z Číny. A rozhodně bychom si neměli dávat šibrniční termíny pro její zavedení. 7. Měl by se přehodnotit odklon od uhlí? Odklon od uhlí probíhá již delší dobu. V tuto chvíli ale musíme vzít v potaz dopady války na Ukrajině a s tím související embargo na dodávky ruských energii. Proto budeme muset přehodnotit i rychlost odklonu od uhlí. 8. ANO je nyní v Evropském parlamentu ve frakci Renew, mělo by v ní podle Vašeho názoru po volbách zůstat či ji vyměnit? Případně za kterou? Pokud bude hnutí zastávat nadále liberální postoje a hodnoty, na kterých frakce stoji, není důvod, aby frakci měnilo. 9. Zachovala byste korunu, nebo jste pro přijetí eura, až bude ČR splňovat podmínky? Z mého pohledu výhody nad nevýhodami přijetí Eura v dlouhodobém horizontu převažují. Přijetí společné měny přináší spoustu praktických a ekonomických výhod a nelze opomenout ani důležité geopolitické aspekty jejího zavedení. Načasování vstupu do eurozóny bychom měli ale posuzovat s ohledem na jeho konkrétní dopady pro Českou republiku, které by v první řadě měly přispět k posílení naší ekonomiky a konkurenceschopnosti.

Klára Dostálová poslankyně za ANO 1. Za tu dobu, co jste v hnutí, vnímáte sama nějaký jeho ideologický posun? Já nejsem členkou hnutí, ale za poslední roky nevnímám nějaký názorový posun. Líbí se mi model catch-all party, otevřené komunikace a dialogu s různými názorovými proudy. Dnes je moderní nenaslouchat ostatním a utvrzovat se v tom, že „můj“ názor je jediný správný a já jsem opravdu ráda, že hnutí ANO touto cestou nejde. 2. Jak byste definovala postoje hnutí ANO v kategoriích levice/pravice a konzervativní/liberální atd.? A jak své osobní postoje? Hnutí ANO podle mě stojí někde uprostřed, ale dlouhodobě se profilujeme jako catch-all party a tomu i odpovídají různé názorové proudy uvnitř Hnutí, ale i na poslaneckém klubu. 3. Jaký politický subjekt je podle Vás pro ANO nejpřirozenějším možným partnerem? Nebudu definovat konkrétní stranu. Vždy je to o lidech a o programu. 4. Jste pro tzv. manželství pro všechny a pro ratifikaci Istanbulské úmluvy? Je namístě narovnat veškerá práva, to samozřejmě podpořím, manželství ale vnímám jako vztah muže a ženy. Istanbulskou úmluvu nemám v plánu podpořit. 5. Bylo podle Vás chybou schválit na Evropské radě Green Deal? Snižování emisí je nutná a správná cesta, a to bylo to jediné na čem se tenkrát komise shodla. Ale Evropa to musí dělat s rozumem, a to se teď absolutně neděje. Bohužel naprosto převládá aktivismus a to doufám změní evropské volby příští rok. 6. Je podle Vás elektromobilita tou správnou cestou? Elektromobilitu vnímám jako jednu z alternativ do budoucna, ale určitě není správné konec spalovacích motorů tak výrazně urychlovat, jak si to představuje Evropská komise. To rozhodnutí je více aktivistické než racionální. 7. Měl by se přehodnotit odklon od uhlí? Myslím, že by to bylo na místě. 8. ANO je nyní v Evropském parlamentu ve frakci Renew, mělo by v ní podle Vašeho názoru po volbách zůstat či ji vyměnit? Případně za kterou? Předpokládám, že v Renew zůstaneme. 9. Zachovala byste korunu, nebo jste pro přijetí eura, až bude ČR splňovat podmínky? Určitě bych korunu zachovala.

Na liberální centristickou politiku se odvolává i druhá žena za hnutí ANO v Evropském parlamentu Martina Dlabajová. „Osobně zastávám liberální centristickou politiku. K mým velkým prioritám patří především podpora podnikání, zejména malých a středních firem, dále pak mladých lidí, hlavně jejich talentu a motivace něčeho dosáhnout, a vědy a výzkumu. Tyto priority jsou plně v souladu s volebním programem, se kterým jsem kandidovala před čtyřmi lety,“ uvádí pro iROZHLAS.cz.

Kontrast je patrný z vyjádření mužských europoslanců. Ondřej Kovařík odpověděl, že posun nevnímá a politické směřování ANO cítí v duchu catch-all. Obdobně se vyjadřuje i Ondřej Knotek: „Jsme catch-all liberální hnutí s prvky konzervatismu.“ Poslední zástupce europoslanců za hnutí ANO Martin Hlaváček reagovat odmítl, poznamenal, že postačí vyjádření jeho kolegů.

‚Izolovaná skupinka‘

Politolog Vít Hloušek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity poukazuje na to, že europoslanci se od „domácích“ politiků za hnutí ANO odlišovali vždy. „Jsou do značné míry izolovaná skupinka, která třeba ani z hlediska vnitrostranické politiky v ANO nemá velký význam,“ hodnotí pro iROZHLAS.cz.

Ukazuje se to na postoji reprezentantů k jednotlivým tématům. Třeba k otázce manželství pro všechny a ratifikaci Istanbulské úmluvy se Charanzová i Dlabajová staví kladně, Kovařík a Knotek by se přimluvili pro svazky i stejnopohlavních párů, dokument proti násilí z jejich pohledu není potřeba, či by kolem jeho přijetí měla proběhnout širší debata.

Názorová roztříštěnost platí třeba u „zelené politiky“. Konkrétně proti Green Dealu, jehož podobu v Evropské radě odhlasoval i někdejší premiér Babiš, nyní brojí většina činitelů za hnutí ANO.

Na „stejné lodi“ jsou v tomto ohledu europoslanci, ti hodnotí kladně závazek přijatý Evropskou radou, nicméně druhým dechem kritizují současnou vládu Petra Fialy (ODS), který „dostatečně nehájil zájmy Česka při vyjednávání prováděcí legislativy“. Ženské vyslankyně hnutí ANO v europarlamentu kladně reflektují záměr boje s klimatickou změnou, ke krokům současného kabinetu necítily potřebu se vyjadřovat.

Podoba kandidátky

Nové složení Evropského parlamentu určí volby, které se uskuteční přesně za rok. Server iROZHLAS.cz proto zjišťoval, zda mají současní poslanci chuť svůj mandát obhajovat. O místo na kandidátce hnutí by se rádi přihlásili Kovařík a Knotek.

Europoslanci Dlabajová a Hlaváček na dotaz nereagovali.

Nejvýraznější představitelka ANO, která je součástí vedení europarlamentu v pozici místopředsedkyně, odpověděla neurčitě. „Zdali budu kandidovat, je pro mne v tuto chvíli předčasná otázka. Mám v Evropském parlamentu plno rozdělané práce, kterou bych ráda do konce mandátu dotáhla. Na to se v současné době soustředím,“ napsala Charanzová.

Pokud by se rozhodla nekandidovat, znamenalo by to odchod dalšího politika z hnutí ANO, který se s vedením rozešel kvůli svému liberálnějšímu smýšlení. V průběhu let jich takto odešlo hned několik. O poslední velký odchod se postaralo ostravské duo hejtman Ivo Vondrák a primátor Tomáš Macura.

V minulosti se s hnutím ANO rozešli také bývalí kolegové Charanzové – europoslanci Pavel Telička nebo Petr Ježek. „Byli to lidé, kteří nevybočovali z evropského liberálního mainstreamu. Bez ohledu na to, co Babiš dělal doma, se chovali velmi rozumně a liberálně konformně v Bruselu,“ řekl k tomu politolog Hloušek.

Obměna?

Už v evropských volbách před čtyřmi lety bylo cítit napětí mezi Charanzovou a Babišem. Hnutí ANO na tom stavělo část své kampaně, kdy spolu „vedli dialogy“. Babiš se euroskeptickým tónem ptal na otázky spojené s fungováním EU a Charanzová mu fundovaně odpovídala.

Dita Charanzová a Andrej Babiš během kampaně před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 | Foto: MICHAL ŠULA / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Pro eurovolby 2024 už má ale předseda ANO Babiš jinou favoritku. V rozhovoru pro Seznam Zprávy se nechal slyšet, že by podle něj byla dobrou lídryní poslankyně Dostálová. „Má zkušenosti, dělala ministryni. Rozumí evropské problematice, hlavně čerpání evropských fondů. Mluví dobře, dobře vystupuje,“ zhodnotil její klady.

Sama Dostálová v dubnu pro Hospodářské noviny uvedla, že zájem kandidovat má. Nyní se pro iROZHLAS.cz vyjádřila, že proces sestavování kandidátky teprve začíná, jednotlivé buňky hnutí ANO dávají nominace. „Pokud bych byla nominovaná i já, určitě bych to zvážila,“ potvrdila zájem.

Podle politologa Hlouška by takový scénář za současného nastavení ANO dával smysl. „Odpovídala by daleko lépe než Charanzová novému programovému posunu, pokud bude trvalý,“ komentoval.

Úzké vedení ANO kromě exministryně zmiňuje také další výraznou postavu tuzemské politické scény Jaroslava Bžocha. „Chtěl bych kandidovat do Evropského parlamentu v příštím roce,“ reagoval pro iROZHLAS.cz nynější poslanec, který je členem výboru pro evropské záležitosti a zahraniční politiku. Ve stínové vládě hnutí ANO zastává funkci ministra zahraničí.

Prověrka ALDE

Bžoch se pokusil propsat do evropské politiky ještě před volbami. Na konci května měla Strana evropských liberálů (ALDE) kongres, poslanec při té příležitosti kandidoval na post místopředsedy. Do vedení se nedostal.

Hnutí ANO bylo ale jedním z témat, které konferencí hýbalo. Evropští liberálové, kteří se v europarlamentu sdružují ve frakci Renew, odsoudili účast Babiše na euroskeptickém setkání v Budapešti. Chtějí prověřit, jestli je ANO věrné liberálním hodnotám a zda má tedy zůstat součástí jejich skupiny.

„Dovedu si představit, že se to dá zažehnat. Nemyslím si, že by to byl první krok k tomu, že Babiš odejde z Renew,“ poznamenal politolog z Masarykovy univerzity. „Babiš není jediný potížista,“ dodal k tomu Hloušek.

Odchod z frakce Renew nepředpokládají ani samotní aktéři. V anketě iROZHLAS.cz se všichni shodli na tom, že by hnutí ANO v jejích lavicích mělo setrvat a očekávají spolupráci s evropskými liberály i v budoucnu.

Martina Dlabajová eurosposlankyně za ANO 1. Za tu dobu, co jste v hnutí, vnímáte sama nějaký jeho ideologický posun? V Evropském parlamentu jsem 9 let a po celou dobu prosazuji volební program, se kterým mě voliči ve volbách zvolili. Budu v tom pokračovat i nadále. 2. Jak byste definovala postoje hnutí ANO v kategoriích levice/pravice a konzervativní/liberální atd.? A jak své osobní postoje? Delegace ANO je v Evropském parlamentu součástí liberální politické skupiny Renew Europe. Já osobně zastávám liberální centristickou politiku a k mým velkým prioritám patří především podpora podnikání, zejména malých a středních firem, dále pak mladých lidí, hlavně jejich talentu a motivace něčeho dosáhnout, a vědy a výzkumu. Tyto priority jsou plně v souladu s volebním programem, se kterým jsem kandidovala před čtyřmi lety. 3. Jaký politický subjekt je podle Vás pro ANO nejpřirozenějším možným partnerem? ANO je již od roku 2014 součástí liberální frakce, nejprve ALDE, poslední čtyři roky pak Renew Europe. 4. Jste pro tzv. manželství pro všechny a pro ratifikaci Istanbulské úmluvy? Ano. 5. Bylo podle Vás chybou schválit na Evropské radě Green Deal? Nikoliv, protože je potřeba snížit znečišťování naší planety a zlepšit životní prostředí pro další generace. Prováděcí legislativa však musí reflektovat stávající ekonomickou situaci a musí pracovat s reálnými možnostmi podniků a občanů se jí přizpůsobit. Neměla by je nesmyslně zatěžovat nebo dokonce ničit, ale naopak podpořit a pomoct s přechodem na obnovitelné zdroje. 6. Je podle Vás elektromobilita tou správnou cestou? Vždy jsem zastávala princip technologické neutrality. Cíle jsou jasné a elektromobilita může být jednou z cest, jak jich dosáhnout. 7. Měl by se přehodnotit odklon od uhlí? Už delší dobu probíhá faktický odklon od uhlí, přičemž podpora obnovitelných zdrojů energie a snižování spotřeby jak v průmyslu, tak v domácnostech k tomuto vývoji přispívá. Jedná se o rozjetý proces, který však může dočasně zpomalit v důsledku dopadů války na Ukrajině. 8. ANO je nyní v Evropském parlamentu ve frakci Renew, mělo by v ní podle Vašeho názoru po volbách zůstat či ji vyměnit? Případně za kterou? Bude záležet na výsledcích voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou příští rok a na vyjednáváních. Pokud bude spolupráce dávat i nadále smysl, tak ano. 9. Zachovala byste korunu, nebo jste pro přijetí eura, až bude ČR splňovat podmínky? Jsem zastánkyní jednotné měny, avšak podporuji její přijetí až v okamžiku, kdy Česká republika bude připravena a tento krok nebude ohrožovat ekonomickou stabilitu a konkurenceschopnost naší země, ani snižovat životní úroveň domácností.

Ondřej Knotek europoslanec ANO 1. Za tu dobu, co jste v hnutí, vnímáte sama nějaký jeho ideologický posun? Posun nevnímám. Naše politika a priority vždy odráží aktuální situaci a potřeby občanů. 2. Jak byste definovala postoje hnutí ANO v kategoriích levice/pravice a konzervativní/liberální atd.? A jak své osobní postoje? Jsme „catch-all“ liberální hnutí s prvky konzervatismu. 3. Jaký politický subjekt je podle Vás pro ANO nejpřirozenějším možným partnerem? Jsme schopni pracovat se všemi, kteří brání svobodu, preferují pragmatismus před ideologií a jsou schopni se přizpůsobit našemu vysokému pracovnímu nasazení. 4. Jste pro tzv. manželství pro všechny a pro ratifikaci Istanbulské úmluvy? Manželství ano. Istanbulskou úmluvu podle mne nepotřebujeme. 5. Bylo podle Vás chybou schválit na Evropské radě Green Deal? Na Evropské radě šlo o obecné cíle snižování emisí a neřešila se konkrétní opatření. Velkou chybu udělal současný Fialův kabinet, když dostatečně nehájil zájmy Česka při vyjednávání prováděcí legislativy ke Green Dealu. 6. Je podle Vás elektromobilita tou správnou cestou? Je to jedna z možných technologií. Spoléhat jen na ni a vodík, je ale špatně. Dlouhodobě prosazuji technologickou otevřenost. 7. Měl by se přehodnotit odklon od uhlí? Jednoznačně ano. Je to stabilní zdroj. Urychlený odklon od uhlí je chyba hospodářská i ekologická a zbaví nás energetické nezávislosti. 8. ANO je nyní v Evropském parlamentu ve frakci Renew, mělo by v ní podle Vašeho názoru po volbách zůstat či ji vyměnit? Případně za kterou? Jsme součástí Renew a není důvod měnit. 9. Zachovala byste korunu, nebo jste pro přijetí eura, až bude ČR splňovat podmínky? Korunu.

Ondřej Kovařík europoslanec za ANO 1. Za tu dobu, co jste v hnutí, vnímáte sám nějaký jeho ideologický posun? V rámci svého mandátu jako poslanec Evropského parlamentu posun nevnímám. 2. Jak byste definoval postoje hnutí ANO v kategoriích levice/pravice a konzervativní/liberální atd.? A jak své osobní postoje? Nejspíše jako hnutí v duchu „catch-all“ politického směrování. 3. Jaký politický subjekt je podle Vás pro ANO nejpřirozenějším možným partnerem? Spolupráce je možná se subjekty, které umí hledat pragmatická řešení aktuálních problémů. 4. Jste pro tzv. manželství pro všechny a pro ratifikaci Istanbulské úmluvy? Manželství pro všechny podporuji, Istanbulská úmluva v našem kontextu potřebuje ještě další debatu. 5. Bylo podle Vás chybou schválit na Evropské radě Green Deal? V rámci Evropské rady šlo o přijetí obecného směřování klimatické politiky. Problém nastal při následném sjednávání konkrétních prováděcích předpisů, s těmi často nelze souhlasit. 6. Je podle Vás elektromobilita tou správnou cestou? Pokud bude vnímána jako jedno z možných technologických řešení, tak může pomoci. Ale určitě není cestou jedinou, je potřeba prosazovat technologicky neutrální předpisy a politiky. 7. Měl by se přehodnotit odklon od uhlí? Určitě měl. 8. ANO je nyní v Evropském parlamentu ve frakci Renew, mělo by v ní podle Vašeho názoru po volbách zůstat či ji vyměnit? Případně za kterou? Jsme součástí Renew Europe a jsem pro další pokračování. 9. Zachoval byste korunu, nebo jste pro přijetí eura, až bude ČR splňovat podmínky? Zachoval bych korunu.

Martin Hlaváček europoslanec za ANO Určitě postačí odpovědi kolegů.