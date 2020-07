27 miliard korun navíc pro Česko z rozpočtu EU. Premiéři v Bruselu vyjednávají o pomoci ekonomice

Česká republika by mohla od Evropské unie v příštích letech dostat navíc téměř 27 miliard korun. Vyplývá to z upraveného návrhu na příští unijní rozpočet, do kterého měl Radiožurnál možnost nahlédnout. O podobě rozpočtu už druhým dnem vyjednávají premiéři zemí EU. Původní zpráva Brusel 18:07 18. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš v Bruselu. Lídři zemí tam projednávají budoucí unijní rozpočet. | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Upravený návrh víceletého finančního rámce EU, do kterého Radiožurnál nahlédl, počítá s navýšením financí v rámci kohezní politiky o jednu miliardu eur, z toho polovina je určená pro méně rozvinuté regiony, 300 milionů eur by pak mohlo jít na podporu regionů při opouštění fosilních paliv.

Česká republika by mohla od Evropské unie v příštích letech navíc téměř 27 miliard korun.

V návrhu předsedy Evropské rady dostaly mimořádně přidáno další tři státy – Belgie, Kypr a Slovinsko. Navýšení pro Česko je ale zdaleka nejvyšší. Vyjednávání ale ještě není u konce, propočty se mohou změnit.

Zatím není známé, výměnou za co premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš navýšení do strukturálních fondů vyjednal a zda je s návrhem spokojený. Radiožurnál premiéra kontaktoval prostřednictvím SMS, na ni ale nereagoval.

Nizozemské ne

Pokus o kompromis Charlese Michela obsahuje i další návrhy na změny. Zejména pro Nizozemsko a další ze skupiny tzv. šetřivých zemí je určený ústupek ve vyplácení peněz. Na dotace a granty členským státům by nově šlo o 50 miliard eur méně, o stejnou částku by se zvedly půjčky z chystaného fondu na pomoc ekonomice. Získat by mohly také více slev na příspěvky do unijního rozpočtu.

„Je tam celá řada ústupků na obě strany, předseda Evropské rady Charles Michel se bude dnes hodně snažit dosáhnout kompromisu a najít něco, co by bylo přijatelné pro všechny,“ popsala ve vysílání Radiožurnálu státní tajemnice pro Evropské záležitosti Milena Hrdinková.

Šetřivá čtyřka žádá snížení celkových prostředků ve fondu, podobný postoj má také Česko. „Já musím říct, že s nimi souhlasím, protože ta částka je skutečně vysoká. Tyto státy ji tedy rozporují, ale neříkají už, kolik by ve fondu mělo být,“ upřesnil před začátkem druhého dne jednání premiér Andrej Babiš.

Hlavní spor se ale týká kontroly vyplácení peněz. Nizozemsko chce mít jistotu, že budou smysluplně využité, o národních plánech pro využití prostředků chce proto hlasovat jednomyslností. Fakticky by tak získal právo kterémukoliv státu výplatu většiny peněz zablokovat.

Ostatní státy by se přitom spokojily s hlasováním kvalifikovanou většinou. „Ten tlak na nizozemského premiéra byl obrovský ze všech stran, my jsme ho všichni přesvědčovali. Doufejme, že změní názor a že se tento problém vyřeší. Pro nás to není tak zásadní, škoda, že jsme se zadrhli na této věci,“ dodal Andrej Babiš.

Každý premiér má na summitu stejný hlas, Nizozemsko je proto připravené ve střetu pokračovat i bez spojenců, jak před schůzkou popsal vysoce postavený diplomat: „To, kolik zemí je s námi, není rozhodující. Pro nás je to problém a chceme ho vyřešit, ať už jsme v tom sami, nebo ne.“

Jednání opět do noci

Summit EU se v sobotu oproti pátku, kdy v komentářích premiérů převládala skepse, nese v o něco optimističtějším duchu, říkají diplomaté mimo záznam. Celé odpoledne šéfové vlád zemí EU vyjednávali na okraj summitu v menších skupinkách. Andrej Babiš se například zúčastnil jednání ve formátu V4. Kdy se vrátí všichni za jeden jednací stůl, zatím Charles Michel neoznámil.

Sporů k vyřešení zbývá ještě mnoho, vyjednávání se téměř jistě znovu protáhnou nejméně do pozdního večera.