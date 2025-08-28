Evropští premianti? Ve skutečnosti hrozí chudoba pětině českých domácností, upozorňují výzkumníci
Česko se dlouhodobě prezentuje jako země s nejnižší mírou příjmové chudoby v Evropské unii. Jak ale vyplývá z reportu výzkumné organizace PAQ Research, je to dáno rozdílnou výší národních hranic chudoby. Když se nastaví evropsky srovnatelně, Česko je ve skutečnosti průměrnou zemí. Evropsky srovnatelnou chudobou je v Česku ohrožena pětina domácností. Nejvíce samostatně žijící senioři, matky samoživitelky či nájemníci.
„Čeští občané jsou nejméně ohroženi chudobou ze všech občanů EU. Podle dnes zveřejněné statistiky Eurostatu má Česká republika nejnižší podíl obyvatel ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v celé Evropské unii. Je to výsledek odpovědné práce naší vlády, nepodléhání populismu a soudržnosti společnosti, která si dokáže pomáhat i v těžkých časech,“ psal na konci dubna na sociální siti X ministr Marek Výborný (KDU-ČSL, ve sněmovních volbách kandiduje za Spolu).
Jak se počítá AROP?
Relativní příjmová chudoba (AROP) udává podíl lidí s příjmem pod 60 procenty národního mediánu příjmů. Kvůli různému počtu lidí v domácnostech se příjem domácnosti tzv. ekvivalizuje tak, aby odlišně velké domácnosti byly přibližně srovnatelné. Proto se celkový čistý příjem domácnosti dělí počtem „spotřebních jednotek“. Ten se odvíjí od součtu vah jednotlivých členů domácnosti – první dospělý se počítá s váhou 1, každý další člověk starší 14 let s váhou 0,5 a děti pod 14 let s váhou 0,3.
Měření Eurostatu pracuje s takzvaným AROPE – tedy relativní příjmovou chudobou (AROP) obohacenou o indikátory sociální a materiální deprivace a pracovní intenzity.
Statistika, kterou se čeští politici dlouhodobě chlubí, není ale podle výzkumníků z organizace PAQ Research příliš vypovídající. Česko je na tom dlouhodobě dobře z hlediska relativní příjmové chudoby (AROP), ze které měření Eurostatu vychází. Ta ale není vhodná pro mezinárodní srovnávání.
Měří totiž nízký příjem pouze ve srovnání s ostatními obyvateli v dané zemi. Konečná hodnota tak ve skutečnosti neříká, že Česko je – co do nízké míry chudoby – v Evropské unii premiantem. Ale jen to, že příjmy českých domácností jsou relativně rovnostářsky nízké.
Národní ukazatel chudoby totiž vychází z mediánů národních mezd a ty se napříč zeměmi Evropské unie velmi liší. Zkrátka – rakouský a lucemburský „chudý“ mají reálné příjmy větší než „chudý“ v Česku. A západní „chudí“ by se řadili v tuzemsku na úroveň středněpříjmové domácnosti. Proto i jejich životní standard je vyšší, než je životní standard „chudých“ v Česku. Navíc zmíněný ukazatel nereflektuje informace o exekučních srážkách, které příjmy domácností ještě snižují, či státní podporu.
„Údaj má i politické důsledky. Může ovlivňovat sociální politiku v Česku, když poskytuje zcela matoucí informace o vývoji chudoby během ekonomických krizí a konjunktur. Znevýhodňuje také postkomunistické státy ve fondech a programech Evropské unie,“ podotýkají výzkumníci s tím, že peníze z evropských sociálních programů pak mohou směřovat paradoxně do chudších regionů bohatých zemí, namísto do výrazně chudších regionů v chudých zemích.
Samoživitelky, senioři, nájemníci
Srovnávat je tedy možné evropské země podle výzkumníků až tehdy, když se měření chudoby v Evropské unii takzvaně harmonizuje – jako „chudá“ je tedy označena domácnost, která má příjmy pod 60 procenty evropského příjmového mediánu, nikoliv jen národního.
Je třeba přihlížet také k rozdílům v cenách v jednotlivých státech. Výzkumníci počítají příjmy evropských domácností v takzvaném standardu kupní síly, který zohledňuje, že za jedno euro si na Slovensku koupíte více věcí než třeba ve Finsku. Příjmy vyjádřené skrze jednotnou měnu jsou srovnatelné napříč státy. Právě z nich pak sociologové odvozují evropskou hranici relativní chudoby.
„Takto definovaná chudoba je sice evropsky srovnatelná, ale pořád pouze relativní ukazatel. Nevypovídá přímo o tom, co lidé prožívají. Jde využít i striktnější definici relativní příjmové chudoby – třeba kolik domácností je pod 50 procenty evropského mediánu příjmů. Pak to bude v ČR zhruba 10 procent. Pořád ale platí, že nejsme premianti Evropy, ale zhruba vprostředku zemí. Nejnižší chudoba v EU je mýtus daný chybnou statistikou,“ říká sociolog Michael Škvrňák.
Materiální a sociální deprivace
Indikátor materiální a sociální deprivace rozlišuje domácnosti podle jejich finanční schopnosti opatřit si nezbytné a žádoucí věci pro adekvátní životní úroveň. Měří se pomocí 13 položek, u kterých jednotlivé domácnosti a jejich členové udávají, zda jsou, či nejsou schopni si je dovolit. Pokud si nemohou dovolit alespoň pět ze 13 položek, indikuje to materiální a sociální deprivaci. Pokud si jich nemohou dovolit sedm, jde už o vážnou materiální a sociální deprivaci.
- Zaplatit nečekané výdaje
- Alespoň jednu týdenní dovolenou mimo domov za rok
- Platit včas svoje účty
- Jídlo s masem (nebo vegetariánským ekvivalentem) alespoň každý druhý den
- Dostatečně vytápět svoje obydlí
- Mít přístup k automobilu/dodávce
- Nahrazovat opotřebovaný nábytek
- Připojení k internetu
- Nahrazovat obnošené oblečení za nové
- Mít alespoň dva páry padnoucích bot
- Utratit malý obnos peněz pro sebe
- Mít pravidelné volnočasové aktivity
- Setkat se s přáteli/rodinou na jídle/drinku alespoň jednou za měsíc
Po takovém přepočtu výzkumníci docházejí k závěru, že pro jednočlennou domácnost by hranice chudoby tvořila v Česku čistý měsíční příjem ve výši 19,5 tisíce korun.
„V Česku žije pod evropskou hranicí chudoby 21 procent domácností – víc jak dvojnásobek oproti národní hranici chudoby, podle které jde pouze o 10 procent domácností. V Bulharsku, Maďarsku či na Slovensku se pod evropsky definovanou hranicí chudoby nachází většina domácností,“ popisují výzkumníci z PAQ Research s tím, že pod hranicí chudoby se nachází celkem 19 procent obyvatel EU.
Oproti původní metrice v té upravené už státy střední a východní Evropy zaostávají. Česko sice stále patří mezi evropské státy se střední či nižší mírou chudoby, není ale premiantem. Jsme naopak průměrnou zemí. Nižší mírou chudoby trpí tuzemské domácnosti častěji než třeba ve Slovinsku a většině západních zemích.
Pod hranicí chudoby pak v tuzemsku žije více než 60 procent samostatně žijících seniorů a téměř polovina samoživitelek. Evropský průměr je přitom v obou zmíněných případech na necelých 30 procentech. Častěji žijí pod hranicí chudoby také nájemníci. Výrazně lépe jsou ale na tom – v evropském srovnání – čeští živnostníci, kteří mnohem častěji pracují ve vysokopříjmových kancelářských profesích.
Nejde jen o příjmy
Také v měření chudoby lze přihlížet i k indikátorům chudoby, které se nezakládají pouze na příjmech domácností. Třeba k tomu, zda si může konkrétní domácnost (navzdory vyšším příjmům) dovolit položky nezbytné pro život – pravidelnou obměnu oblečení, padnoucí boty, mít pravidelné volnočasové aktivity a společenské aktivity, schopnost platit účty a nečekané výdaje či vytápět obydlí. Jde o takzvaný indikátor materiální a sociální deprivace.
Anylytici PAQ Research spočítali, kolik domácností spadá pod úžeji definovanou hranici evropské chudoby (pod 50 procent evropského mediánu) či trpí materiální deprivací. V Česku je domácností takto ohrožených velkou příjmovou chudobou či sociálním vyloučením 17 procent. V takovém ukazateli, který nezohledňuje jen příjmy, opět Česko není na špici Evropy, ale zhruba na desátém místě.
„Klíčové je, že když chudobu měříme evropsky srovnatelně, tak výrazně více souvisí s tím, kolik lidí v daných zemích není spokojeno se svým životem, má zdravotní problémy a s dalšími věcmi. To nesrovnatelné definice národní relativní chudoby a z nich vyplývající ukazatele zatemňují,“ vysvětluje sociolog Daniel Prokop.