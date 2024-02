Evropští zemědělci vyjedou protestovat k hranicím. Přidají se i čeští farmáři

Dva hummery na Ukrajinu doručí Krakonošova sojka. Budou pomáhat českým dobrovolníkům na frontě

Hummery patřily původně Davidovi, který sbírá vojenskou techniku. „Ocel na pancéř má certifikát, neděláme nic, co by nebylo vyzkoušené ve válce. Běžná průbojná munice to neprostřelí,“ říká.