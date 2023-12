V Česku zůstává v exekuci 650 tisíc lidí. Jde o dědictví neregulovaného systému, říká expert Hůle

V Česku letos opět mírně přibylo exekucí. Počet lidí s dluhy se naopak snížil, zůstává jich necelých 650 tisíc. Vyplývá to z dat, která zveřejňují na stránkách exekutoři. Podle vedoucího dluhového poradenství Člověka v tísni Daniela Hůleho jde z velké části o pozůstatek doby, kdy si firmy mohly účtovat za úvěry desetinásobky. „Kdybychom udělali tlustou čáru po roce 2016, dluhy by už narůstaly mnohem méně,“ podotýká. Data Praha 5:00 25. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Chumutov, Most, Ústí nad Labem či Sokolov. To jsou okresy, ve kterých přesahuje počet lidí v exekucích šest procent z jejich celkové populace. Navíc se tyto okresy na špičce pravidelně střídají a nevypadá to, že by se v nich situace výrazně lepšila.

Podle vedoucího dluhového poradenství Člověka v tísni Daniela Hůleho to není příliš překvapivé, protože ve zmiňovaných regionech je zároveň dlouhodobě vysoká nezaměstnanost a celkově nižší míra dosaženého vzdělání, což jsou faktory, které podmiňují chudobu a přirozeně také zadluženost. „V těchto regionech, či třeba na Severní Moravě, je ale celková míra vymáhaných dluhů nižší, než v bohatších regionech,“ podotýká.

Moravskoslezský kraj je na tom nicméně výrazně lépe. A počet lidí v exekuci dosahuje v nejvíce zasažené Ostravě jen zhruba čtyř procent.

Jaký je mezi regiony rozdíl? „Na Ústecku a Karlovarsku je mnohem homogennější chudoba. Je tam menší rozdíl mezi lidmi, kteří žijí na jednom místě. Naopak Moravskoslezský kraj je opravdu specifický tím, že tam je vysoký podíl opravdu chudých lidí a zároveň vysoký podíl vzdělaných a úspěšných lidí, kteří to vyvažují,“ vysvětluje Hůle.

Výjimečný rok 2022

Oproti loňskému roku navíc letos opět mírně přibylo exekucí – k 1. prosinci 2023 představuje rozdíl asi 50 tisíc. Jak ale upozorňuje Hůle s odkazem na data exekutorů, anomálním není letošní rok, ale ten loňský.

Celkový počet exekucí. Letos jich je o 50 tisíc více, než loni. Rok 2022 byl ale vzhledem k akci Milostivé léto či zastavování takzvaných bagatelních exekucí anomální | Zdroj: Exekutorská komora ČR

Loni totiž docházelo třeba k zastavování takzvaných bagatelních exekucí, které se do konečných čísel významně promítly.

„Exekutorská komora sama uvádí, že na základě tohoto návrhu poslance Patrika Nachera (za hnutí ANO) bylo zastaveno na 350 tisíc exekucí. Svou roli sehrálo i Milostivé léto. To jsou faktory, které měly hlavní dopad na pokles v roce 2022,“ vysvětluje Hůle a podotýká, že letos bylo oproti loňsku nařízeno zatím nových exekucí méně, stejně tak dlouhodobě ubývá i počet lidí v dluzích.

Počet lidí v dluzích od roku 2018 klesá, letos je to necelých 650 tisíc lidí | Zdroj: Exekutorská komora ČR

V průměru na jednoho člověka v dluzích připadá asi šest exekucí, což je podle Hůleho ilustrace českého problému. Jedna věc totiž je, když člověk jede na černo, přehlídne upomínku či platební rozkaz, což je často druh exekuce, kterou se člověk snaží vyřešit. Hlavní problém nastává u lidí, kteří mají exekucí více.

„Máme běžně klienty, kteří mají 10-15 exekucí. U nich neexistuje šance, že by nějakou konvenční cestou dluhy zaplatili. Jsou takzvaně v úpadku a zralí na oddlužení. U nich ale dochází k odbourávání dluhů mnohem méně často, protože jsou na tu situaci už adaptovaní. Dluhy jim vznikají, ale neubývají, a proto roste i počet exekucí na člověka,“ vysvětluje statistiky Hůle.

Systém to umožnil

Vinu na počtech exekucí přičítá odborník především státu, který podle něj umožnil fungování systému, který vedl k „excesivnímu zadlužování“ před rokem 2016 a kterého pochopitelně začali využívat věřitelé.

„Do roku 2016 bylo legální, aby vám někdo půjčil pět tisíc korun a po pěti letech po vás chtěl třeba 300 tisíc korun. Spousta těch exekucí vznikla za podmínek, za jakých by dnes už vzniknout nemohla, a to z toho důvodu, že stát zastával dlouho názor, že bychom tyto vztahy neměli regulovat. Kdybychom udělali po roce 2016 tlustou čáru, tak dluhy dnes už narůstají mnohem méně,“ vysvětluje s tím, že to už ale pochopitelně není možné.

I přes dnes už vyspělou regulaci, minulé exekuce stále dobíhají. A řada úvěrových společností se na nich snaží stále vydělávat. Jak už dříve vysvětlil serveru iROZHLAS.cz expert na dluhovou problematiku Radek Hábl, do pastí úvěrových firem padaly tisíce lidí ročně.

„Jejich byznys není založen na tom, že lidé jim řádně vrací peníze a platí úroky, ale je založen na zisku ze sankcí neplatících klientů. Ano, z velké části lidí toho moc nedostanou, ale o to víc se pak napakují na někom jiném,“ popisuje jednání těchto firem Petr Němec, advokát organizace Exekutor má smůlu.

Problém: protiprávní exekuce S takzvanými protiprávními exekucemi pomáhají lidem třeba dluhová poradna Člověka v tísni či organizace Exekutor má smůlu. Obě evidují u svých klientů stovky úvěrů u firmy Profi Credit. Ta je v dnes již pravomocných rozsudcích kritizovaná soudy za „nemravné chování, hraničící s lichvou“.

To je třeba příklad Profi Creditu – firmy s licencí od České národní banky. I proto je podle Hábla jednou z nejrozšířenějších. „U nás je velké množství společností, které se nebojím nazvat lichvářskými. Které mají velmi nepřátelské obchodní modely, založené na velmi vysokých sankcích. Nebezpečnost Profi Creditu je v tom, že je z pohledu poskytnutých úvěrů, jejich rozsahu, jeden z největších. Skoro jsem neznal klienta, který by u nich neměl úvěr,“ popsal už dříve ve shodě s Hůlem.

Závislí rozhodci

Smlouvy Profi Creditu podle advokáta Němce obsahují „nemravné úroky, které dosahují i 150 procent ročně“, na což jsou pak navázány i další vysoké pokuty v případě prodlení.

„Taková smlouva by nemohla u obecného soudu obstát. Proto Profi Credit využíval rozhodčí smlouvy a o sporech nechal rozhodovat jím vybrané a jím placené rozhodce. Ti, ačkoliv to jsou všechno advokáti znalí práva, zcela v rozporu se znalostmi studenta práv ve třetím ročníku, neseznali žádný problém v daných smlouvách a vydali rozhodčí nález, který Profi Creditu vše přisoudil. Na základě rozhodčího nálezu byla nařízena exekuce a dluh rostl,“ popsal modus operandi firmy Němec.

V této věci ale došlo ke změně. Přelomový verdikt vynesl Krajský soud v Praze v září 2017. Zpochybnil jím roli právě takového soukromého rozhodce, který spory úvěrových firem s klienty rozhodoval a na základě jeho rozhodnutí byly následně nařizovány exekuce, čímž otevřel možnost k zastavení dalších.

Server iROZHLAS.cz požádal také o vyjádření firmu Profi Credit přes jejich e-mail, určený médiím. Do vydání článku ale na své otázky nedostal odpověď.

Jak upozorňuje dluhový poradce Hůle, třeba právě Profi Credit se teď velmi často snaží se svými klienty dohodnout na smíru, kterým si zajistí alespoň část odměny, na kterou ale ze zákona nemá nárok. „Klienti pod tlakem toho, že mohou mít tu situaci rychle vyřešenou, na to někdy přistupují. Ačkoliv se jim snažíme vysvětlovat, že šance na vítězství v soudním řízení je vysoká,“ říká a dokládá to příkladem jednoho svého klienta, pana Milana.

Ten z původně padesátitisícové půjčky měl vlivem úroků z prodlení zaplatit Profi Creditu skoro milion korun. Po splacení půlmilionu korun se obrátil na Člověka v tísni a soud nakonec jeho exekuci nejen zastavil, ale také nařídil úvěrové firmě, aby mu zpět vyplatila téměř 400 tisíc. Podobný případ pak popsal server iROZHLAS.cz před rokem.

I proto má podle Hůleho podobná obrana smysl. A to třeba i v případě, že lidé už mají svou exekuci vůči Profi Creditu splacenou. „Pokud si totiž člověk vzal úvěr od Profi Creditu před rokem 2016, byla tam rozhodčí doložka a exekuce už třeba byla vymožena, tak i tuto exekuci je možné zastavit a zpětně se – přes bezdůvodné obohacení – domoci všech peněz, které tomu věřiteli zaplatil nad rámec toho, co si půjčil. Pakliže je splněná podmínka nemravnosti,“ upozorňuje.