Mladé svobodné ženě se podařilo nastřádat čtrnáct exekucí, ze svízelné situace se pomalu dostává

Beátě z Karlových Varů je teprve 32, je svobodná a na krku má 14 exekucí. Postupem času jí došlo, že to nemusí dobře dopadnout a začala svoji situaci řešit, a to i s odborníky. Přitom se nedá říct, že by se Beáta vyhýbala práci, jen neměla snadné dětství, ukončila pouze základní školu, a v dospělosti nad důsledky svého počínání nějak nepřemýšlela. Díky štědrému sociálnímu systému to ale vypadá, že se možná postaví na vlastní nohy.

