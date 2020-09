Věřitelé na Slovensku přišli o své top exekutory. Díky teritorialitě tam klesl počet exekucí

Jeden exekutor na jednoho dlužníka nebo místní příslušnost exekutorů. To jsou změny, které příští týden budou řešit poslanci z příslušného sněmovního podvýboru. Na Slovensku se exekuce přidělují náhodným elektronickým výběrem přes tři roky a počet nových exekucí se tak výrazně snížil. V hodnocení změn se ale neshodují. Zaznělo to i na semináři o slovenské zkušenosti s teritorialitou, který v týdnu pořádali čeští poslanci. Praha 21:41 6. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidí v exekuci je podle statistik méně, ale exekucí mají více (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Změnu pocítil třeba bratislavský exekutor Ladislav Jakubec. Zatímco před čtyřmi lety měl jeho úřad skoro 5400 návrhů na exekuci, před dvěma lety už jen přibližně 330.

„Musel jsem propouštět lidi, musel jsem některé nájmy pro archivaci spisů vypovědět. Jedu na úsporný režim. Je to otázka času, kdy mě to ekonomicky zlikviduje tento systém,“ říká Jakubec.

Počet exekutorů klesl na Slovensku za poslední čtyři roky zhruba o čtvrtinu. Stále je jich ale skoro dvakrát tolik než v Česku. Sama Slovenská exekutorská komora si změny systému pochvaluje. Podle ní se zpřetrhaly klientelistické vazby mezi věřiteli a exekutory, kteří tak jsou víc nezávislí a nestranní. Změnu zaznamenaly i neziskové organizace. Podle sociální poradkyně ze Spišské katolické charity Marty Chabadové se tak mnozí lidé mohli vrátit z šedé ekonomiky do normálního života.

„Změna celého systému velmi pomohla rodinám. To, že se mohli normálně zaměstnat, byť za minimální mzdu. Přestali se skrývat. Mnoho rodin se dokázalo postavit na vlastni nohy a začaly fungovat,“ říká sociální poradkyně ze Spišské katolické charity Marty Chabadové. Mnozí lidé mohli vrátit z šedé ekonomiky do normálního života.

Kritika vymahatelnosti

V roce 2017 zavedli na Slovensku systém náhodného přidělování případů exekutorům podle krajské místní příslušnosti. K tomu navíc platí, že dlužník má jen jednoho exekutora. Zatímco před změnou v zemi přibývalo až půl milionu exekucí ročně, tak v roce 2018 to bylo necelých 140 tisíc.

Podle ředitele sekce civilního práva slovenského ministerstva spravedlnosti Martina Maliara, který se semináře zúčastnil formou telemostu, se obavy ze snížení vymahatelnosti pohledávek exekutory nepotvrdily. „Z pudu sebezáchovy musí ty exekuce vymáhat,“ doplňuje Maliara.

Kritikou naopak nešetřil zástupce slovenské pobočky inkasní agentury EOS KSI Michal Havrlent. Stěžoval si na to, že věřitelé přišli o své vysoce hodnocené a ověřené exekutory, se kterými dlouhodobě spolupracovali.

„Po změně přicházíme o 10 až 30 % vymahatelnosti našich pohledávek. Zavedení teritoriality nezvýšilo úspěšnost exekucí,“ uvádí Havrlent. Podle něj někteří raději po změnách úplně přestali své pohledávky vymáhat exekučně. Dodal, že navíc stouply náklady na vymáhání.

Exekutorům chybí motivace

„Velcí věřitelé se rozhodli raději využívat služeb vymahačských společností, protože měli nastavenou spolupráce s konkrétním exekutorem. Nevědí, kterému exekutorovi to bude přidělené a do jaké míry to bude efektivní. Máme za to, že se snížila vymahatelnost práva,“ doplňuje místopředsedy Slovenské advokátní komory Ondreje Laciaka. Podle něj se narušila teritorialita princip volné soutěže a exekutorům chybí motivace.

Exekuce trvá na Slovensku maximálně pět let. Pokud se během této doby nepodaří nic vymoct, má exekutor nárok na paušální náhradu nákladů ve výši 60 euro, kterou zaplatí věřitel. V loňském roce u našich východních sousedů taky zastavili zhruba jeden milion nevymahatelných exekucí. O změnách systému exekucí v Česku budou příští týden jednat poslanci ze sněmovního podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení.

Ve sněmovně je několik variant návrhu. Vládní, takzvaný sněhulák, podle kterého by první exekutor vedl i všechny další exekuce dlužníka, nebo třeba poslanecký návrh tzv. teritoriality exekutorů. Dlužníkovi by exekutora přiděloval soud podle místa bydliště.