Pojistila si hypotéku, i tak invalidní důchodkyně přijde o domov. I přes úspěch u Ústavního soudu

„Exekutorovi nepřísluší polemizovat nad věcnou správností exekučního titulu ani rozporovat pověření k vedení exekuce."(ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„My bydlíme jenom tady a pro nás to samozřejmě znamená ztrátu domova. Tahle to definovala moje dcera, že teda co budeme s tou exekucí dělat a že ona přijde o domov, kde vyrůstala, o zázemí, o všechno,“ říká v pražském bytě plném stěhovacích krabic Petra Bradley. Její dceři je šestnáct a prožila tu většinu svého života, konkrétně 12 let. Teď se obě musí vystěhovat, byt už jim totiž nepatří.

„Je to katastrofální situace, naprosto katastrofální,“ hodnotí poslední vývoj v letité kauze Petra Bradley. Kam půjde s dcerou bydlet, zatím neví. O vystěhování se prý dozvěděla na poslední chvíli, a to od exekutora. Ten stanovil termín na příští středu.

Advokát prý nespolupracoval

„Já počítám s tím, že se odstěhujeme v neděli nebo v pondělí,“ předesílá paní Bradley. V invalidním důchodu je kvůli těžkému astmatu a depresím už devět let. A právě kvůli této životní změně nebyla náhle schopná dál splácet hypotéku. Měla sice pro tyto situace pojistku, ale ČSOB pojišťovna plnění odmítla. A soud zase odmítl žalobu paní Bradley. Zastal se jí až Ústavní soud a nařídil nové líčení. Jenže Hypoteční banka byt mezitím vydražila.

„Ústavní soud, i když dopadl exklusivně v můj prospěch, tak přišel pozdě. To rozhodnutí trvalo rok a půl a mezitím se tady odehrála žaloba na byt. A je to všechno pozdě,“ krčí rameny Petra Bradley.

Nový vlastník bytu vyhrál soud o její vystěhování už loni v létě. Jenže paní Bradley u něj byla kvůli podlomenému zdraví zastoupena přiděleným opatrovníkem - advokátem Pavlem Kosařem. A ten ji prý o prohraném sporu vůbec neinformoval a nepodal v její prospěch ani odvolání.

Sám se k tomu nechtěl jakkoliv vyjadřovat. Zda skutečně pochybil, teď na základě stížnosti paní Bradley zjišťuje Česká advokátní komora.

„Ta stížnost nám byla doručena a v tuto chvíli je ve stadiu přešetřování,“ potvrzuje mluvčí komory Iva Chaloupková. Pokud by nezávislý kontrolní orgán advokátů zjistil selhání, zahájil by s Kosařem kárné řízení.

Zastavit exekuci soud odmítl

Právě s odkazem na problémy s doručením rozsudku žádala paní Bradley o odložení exekuce. Obvodní soud pro Prahu 6 to ale minulý týden odmítl. Poukázal při tom na to, že podstatné je pro soud řádné doručení jejímu advokátovi.

„Jak komunikoval ustanovený zástupce se svojí klientkou, žalovanou doktorkou Bradley, tak to už je něco, co soud úplně není oprávněn řešit,“ vysvětluje mluvčí soudu Martin Slováček. Vystěhování je tak podle něj zřejmě nevyhnutelné.

„Takže paní doktorce nezbyde než se případně domáhat náhrady škody a dalších plnění vůči příslušné pojišťovně, která ji odmítla vyplatit pojistné plnění,“ poznamenal soudce.

A podobně se vyjádřil i David Tala z Exekutorského úřadu Přerov, který má vyklizení bytu na starosti: „Exekutorovi nepřísluší polemizovat nad věcnou správností exekučního titulu ani rozporovat pověření k vedení exekuce. Je tu od toho, aby vykonal to, co exekuční titul přiznává oprávněnému a co mu nařídil soud.“

Sama ČSOB pojišťovna už dříve pro Radiožurnál jakékoliv pochybení vyloučila. Při odmítnutí pojistného se prý vždy opírá o věcné důvody. O tom, jestli se to týkalo i případu paní Bradley, rozhodne v nejbližší době Okresní soud v Pardubicích. Na ten už ale Petra Bradley bude čekat v jiném bytě.

„Kamarádka půjčí peníze, my se někam odstěhujeme a pak asi bude následovat série žalob a komunikací se soudem,“ uzavírá Petra Bradley.